El caso guarda relación con la muerte de María Rossana Ocampos Pavón, de 39 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el barrio Valle Apu'a de la misma localidad el pasado 6 de diciembre.

Al respecto, el comisario Rubén Paredes informó a NPY que la detenida es sospechosa de sacar el cuerpo de la víctima de la vivienda y arrojarlo en la vía pública. La misma fue identificada como Silvia Riveros.

“La mujer dijo que la víctima María Ocampos estuvo en su casa y estaba consumiendo drogas, cuando en un momento dado perdió el equilibrio, cayó al suelo y se golpeó. Después manifestó que al día siguiente amaneció muerta, por eso dijo que esperó que llegue la noche para sacar el cuerpo y llevar donde fue encontrada en Lambaré”, dijo el jefe policial.

Asimismo, indicó que la sospechosa declaró que movilizó el cuerpo sola, a bordo de una motocicleta.

No obstante, según las investigaciones y circuitos cerrados de la zona, se pudo identificar que la mujer se encontraba en compañía de otra persona, llevando un bulto similar a una silueta humana, que después fue arrojada.

Por otra parte, la detenida, Silvia Riveros, brindó declaraciones a NPY y señaló que María Ocampos fue hasta el lugar donde vivía "para tomar y drogarse" y luego se sintió mal.

“Ella estaba drogada y por eso se cayó. Me asusté en el momento y yo sola hice todo. Me asusté y no pensé bien lo que hice”, sostuvo la mujer.

Riveros también afirmó que no cuenta con antecedentes y que conocía a María desde hace 3 años.

“Yo tuve mucho miedo y le dije que le iba a llevar a su casa, pero ella no se quería ir. Ella consumía drogas, tiene que hacer la prueba de toxicología, tiene dos entradas en Emergencias (Hospital del Trauma) por sobredosis”, dijo.

El caso

María Rossana Ocampos Pavón fue hallada muerta a las 23.00 aproximadamente del pasado 6 de diciembre en la ciudad de Lambaré. Tras la realización de la autopsia, se confirmó que falleció tras sufrir un golpe en la cabeza.

Vicenta Pavón de Ocampos, de 71 años, madre de la fallecida, manifestó a los investigadores que su hija salió de su vivienda el viernes 4 de diciembre en horas de la noche a bordo de un automóvil, presumiblemente Uber, pero que desconocía su paradero, hasta que fue hallada sin vida.