Destituyen a directores y frenan 57 contrataciones en Diputados

Alliana confirmó a Última Hora que Julio Arévalos fue destituido de la Dirección General de Recursos Humanos y fue designado en su reemplazo Julio Cabrera. Además, fue removido el asesor jurídico Luis Cáceres y en su lugar estará Liliana Bengoechea.

Igualmente, Ramón Solís, quien ya se había desempeñado en el cargo en el anterior periodo de Pedro Alliana, es el nuevo director administrativo. También fue asignado a Américo Pérez en el Centro de Investigación Legislativa.

Lea más en: Pedro Alliana es elegido como titular de la Cámara de Diputados

El titular de Diputados agregó que entre los 57 funcionarios que estaban en proceso de contratación en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (Sinarh), se encuentran algunos con honorarios atrasados de dos meses y que implican un gasto de G. 700 millones.

Refirió que actualmente existe una superpoblación en la Cámara Baja, con cerca de 2.000 funcionarios, y que esto representará un déficit de casi G. 4.000 millones en honorarios y jornales en el cierre de año.

Nota relacionada: Pedro Alliana anuncia recorte de personal en Diputados

El legislador mencionó que para saldar este dinero iniciará una reprogramación presupuestaria a fin de no solicitar una ampliación. “Este es el panorama en el que me dejó Miguel Cuevas”, apuntó.

"Yo no veo ninguna necesidad de ampliar la cantidad de funcionarios dentro del plantel de la Cámara (de Diputados). Yo no revisé los contratos, me enteré del proceso un día antes del cierre administrativo y automáticamente pedí la cancelación", detalló

Explicó que pretende reasignar a los funcionarios en áreas en que se necesite, no obstante, anunció que continuará con las descontrataciones. "Voy a recortar más todavía, este es el inicio", reiteró.

A su vez, no descartó que, en caso de encontrar otras irregularidades, denuncie a la anterior administración y afirmó que no "apañará" los derroches cometidos.