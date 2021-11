Destacan importancia de campañas de vacunación para fin de pandemia

Tenemos que hacer una campaña de vacunación importante, porque si no, esto (la pandemia del Covid-19) no va a terminar. Marcos Fleitas, gerente del SNT.

“Esta es una postura generalizada de los dueños de canales de comunicación. Las fake news (noticias falsas) en las redes sociales han hecho que se caiga en el error. La gente le está perdiendo el miedo al Covid, cuando la pandemia aún no terminó”.

Fleitas dijo que las campañas por redes sociales no logran los resultados esperados. Señaló que las fake news son las principales responsables del bajo porcentaje de inmunizados en el país.

El gerente del SNT sostiene que mediante los medios tradicionales se logró difundir informaciones que permitieron contener un rebrote del SARS-CoV-2. Por ello, insistió que es importante que se emprenda esta nueva campaña a favor de la inmunización. “Tenemos que hacer una campaña de vacunación importante, porque si no, esto no va a terminar”.

APOYO

El gerente del SNT destacó que sí recibieron inversiones por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), pero que el trabajo que realizará el Mitic es fundamental con miras a superar al Covid-19 en el país. Añadió que la facturación del sector televisivo en cuanto a las campañas estatales no alcanza ni el 2%. “En toda la industria televisiva, la facturación por parte del Estado no llega ni al 2%. Si todos los canales facturan 200, de 100, ni 2 guaraníes es del Gobierno”.

En ese sentido, resaltó que las instituciones públicas están limitadas en relación con la inversión publicitaria, debido a la Ley 1297, que prohíbe las propagandas en espacios pagados, pero en su artículo 2 exceptúa a las campañas de información y educación rural y sanitaria, así como la Ley 6622, que establece medidas de racionalización del gasto público.

“Solo en campañas de educación o salud el Estado debe invertir y no podemos hablar de números siderales. Seamos objetivos y busquemos que la gente se vacune para volver a la normalidad, para que el comercio reflote”.

Destacó el trabajo realizado por los diferentes medios de comunicación, que invirtieron tiempo y espacio en la difusión de informaciones desde que se decretó la pandemia en el país.

“Los medios han hecho un trabajo titánico, un esfuerzo gigantesco en la campaña contra el Covid-19. Invertimos millones en publicidad para contener el virus y concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos”.



