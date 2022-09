Desirée Masi no está conforme con condena a Luis Canillas por injuria

La jueza Sandra Farías le impuso 100 días multa, equivalentes a G. 29.426.706. El abogado querellante había solicitado en el juicio la pena de dos años y tres meses de cárcel para Canillas, más la compensación de G. 300 millones y la publicación de la sentencia.

“Se resolvió esto luego de casi cuatro años. No estoy conforme con la condena, pero ya está condenado”, expresó la senadora en contacto con radio Monumental 1080 AM. Masi aseguró que sus hijos la motivaron a llevar el caso hasta la Justicia.

El caso guarda relación con un video en el que Canillas aparece con el corpóreo de la senadora al que el ex asesor hace juicios de valor negativos. "Mi hijo me dijo que debía hacerme respetar, que esto era muy grotesco. Mi hija vino llorando porque en el colegio se burlaban", recordó.

Embed "No estoy conforme", dice la senadora Desirée Masi sobre condena a Luis Canillas



"En primer lugar, negó todo, luego dijo que eso fue en el quincho de su casa, que fue al baño y al volver ya encontró esos corpóreos, se puso nervioso y dijo todo lo que dijo".#AM1080 pic.twitter.com/M7rK4udPpF — Monumental AM 1080 (@AM_1080) September 21, 2022

Igualmente, Masi señaló que va a promover la aprobación de un proyecto de ley que proteja a mujeres que ejercen la política.

Lea más: Jueza condena a Luis Canillas por injuria contra la senadora Desirée Masi

"¿Sabés qué lo que me pone nervioso? Es que esta me sigue, esta hija de puta no me deja en paz. ¡Déjenme de joder!, que se vaya a la puta esta vieja de mierda. ¡Fuera, fuera!", fue lo que expresó Canillas en el video.

En su momento, Masi refirió que no se consideraba víctima, sino que más bien apunta a todas aquellas mujeres que no se animan a una mayor participación por temor a la discriminación.