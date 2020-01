Descubren material formado antes del Sistema Solar

El descubrimiento fue presentado por un equipo de investigaciones en la revista especializada Proceeding of the National Academy of Sciences, en donde detallan cómo los diminutos granos microscópicos de polvo se forjaron en una estrella distante en algún lugar de la galaxia, entre 5.000 y 7.000 mil millones de años atrás.

Philipp Heck, líder de la investigación, comentó que dentro de la misma se hallaron minerales compuestos que serían más antiguos que la creación del propio Sistema Solar. “Estos son los materiales sólidos más antiguos jamás encontrados, nos cuenta cómo se formaron las estrellas en nuestra galaxia", señaló el experto.

Estos granos fueron transportados a la Tierra en el meteorito Murchison, que impactó en el planeta hace 50 años, en Australia, en setiembre de 1969. Se trata de un enorme pedazo de roca espacial de más de 100 kilogramos que explotó en el cielo dispersando sus fragmentos por toda la zona.

¿Qué es el polvo de estrella?

Cuando una estrella muere, las partículas dentro de las mismas son arrojadas al espacio. Los polvos de estrellas alguna vez quedaron atrapados dentro del meteorito, en donde permanecieron sin cambios durante miles de millones de años, hasta llegar a convertirse en "cápsulas de tiempo" de una era anterior al Sistema Solar.