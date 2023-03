Desafío del nuevo fiscal general es recuperar la autonomía de fiscales

falta de liderazgo. Además, dijo que ve cómo “el Ministerio Público va derrumbándose en todo el sentido de la palabra y ella (Sandra) no logró entender cuál era su función de liderazgo que se necesitaba y entró muy atada a ciertos compromisos que no se ven, pero que en los actos son obvios”, haciendo referencia a que estuvo atada a las personas que la llevaron a ocupar el cargo.

“Nosotros no conocemos las cantidades de situaciones que deben haber en los casos, yo conozco algunas gravísimas, de las cuales pusimos a conocimiento de las autoridades. Pero graves a nivel de asociaciones criminales, y eso no tiene consecuencias internas, como el caso Marcelo Pecci, que no está siendo investigado; el caso Fretes (Antonio Fretes, ex ministro de la Corte) no está siendo investigado; y son casos que impactan brutalmente al sistema judicial”, advirtió.

Al respecto, el abogado Vasconcellos manifestó su preocupación por la autonomía de los agentes fiscales. “A mí lo que me preocupa es que los discursos y el discurso de asunción de Emiliano Rolón (nuevo fiscal general del Estado) tocan un montón de temas muy interesantes, pero se han olvidado; Emiliano se ha olvidado específicamente de hablar de la autonomía de los agentes fiscales porque la salud del Ministerio Público depende de la autonomía de los agentes fiscales, una autonomía que se ha perdido”, cuestionó.

fiscales ausentes. Para el abogado Rolón Luna, en la administración de Sandra Quiñónez se potenciaron las imputaciones a ciegas, sin la intervención siquiera de los fiscales en las causas y solamente por pedidos o comunicados de la policía.

También criticó: “Si antes veíamos que el Ministerio Público imputaba a una persona porque un comisario le llamaba al fiscal y el fiscal ni siquiera lo tenía a la vista al sospechoso y no tenía ningún elemento para hacerlo, esas cosas se hacían y peor en este tiempo”, manifestó.

Además, remarcó: “Se potenciaron ese rasgo retributivo, aflictivo que la Fiscalía tiene para con los imputados y que se expresa en pedidos indiscriminados, por ejemplo en prisión preventiva, que hacen que nuestro país tenga el récord en América Latina y top five en el mundo de países con presos sin condena”.

Sobre el punto, resaltó la falta de trasparencia de la Fiscalía y la vista gorda que se hacen para algunos casos y dio como ejemplo la investigación al caso del Metrobús, que a cinco años aún no hay ningún imputado. “Existe un gran cantidad de causas que quedaron totalmente empantanadas”, dijo.

Sobre el principal problema que tienen los fiscales en su labor, Casañas Levi precisó que los agentes “no conocen su propia ley orgánica y que llevan la investigación desde sus escritorios, librando oficios, notificando y no dirigiendo la investigación que lo debe realizar la Policía”.

A lo que Vasconcellos subrayó que los fiscales confunden sus roles y ellos son representantes ante el Poder Judicial, ante el sistema de justicia, por lo que tienen “un problema de identidad”.

“Hay fiscales que se están enriqueciendo al mismo tiempo que comisarios, que se retiran de su cargo con propiedades rurales importantes”, dijo Rolón Luna y aconsejó a Emiliano Rolón controlar a los fiscales sobre cómo viven o cómo obtuvieron la camioneta último modelo.