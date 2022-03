El fiscal a cargo del caso es Alberto González, señaló la comisionada.

La denuncia fue realizada tras la publicación de un video en el cual se observa a varios efectivos policiales propinando golpes de puño y patadas a Olazar, quien fue detenido, al igual que otras 18 personas, tras enfrentamientos con agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y la quema de la Comisaría 24ª Santa Isabel de Caaguazú.

Von Lepel explicó que la fiscala Norma Salinas, quien investiga los disturbios registrados en la noche de este miércoles, le manifestó que conversó con todos los detenidos y ninguno de ellos denunció haber sido víctima de violencia.

tortura en caaguazu (1).mp4 El video de la agresión por parte de policías que se compartió en redes sociales.

Ante esta situación, dijo que pidieron a la fiscala adjunta de Derechos Humanos Patricia Rivarola que el agente fiscal que investigue los disturbios no sea la misma persona a cargo de la denuncia por agresión.

"Estando las víctimas en compañía de un abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), los detenidos señalaron que sí nos daban sus consentimientos para presentar la denuncia por lesiones", expresó.

Afirmó que Olazar les aseguró que fue agredido por un grupo de policías, posterior a los incidentes registrados, cuando los uniformados fueron a hacer una "redada" por la vía pública.

"Él tiene golpes a la altura del oído, no podía escuchar, no se ubicaba en tiempo y espacio. Recibió golpes de puntapié y de puño. Se le realizó una inspección médica en un hospital y los médicos que lo atendieron afirman que su condición no amerita ninguna urgencia y no quedará internado", expresó.

Versión de la Policía Nacional

Por su parte, el comisario Fabio Cantero, jefe de la Comisaría 2ª de Caaguazú, explicó a Última Hora que pudo observar el video y reconoció que "hubo un poco de exceso" por parte de la Policía Nacional; sin embargo, no puede afirmar que la persona golpeada sea Fredi Daniel Olazar Cañete.

"He visto mal que mal ese video, yo le conozco a él antes de esta circunstancia y en ese video no le llegué a reconocer. No estoy reconociendo ni el móvil (patrullera de la Policía) ni a la persona golpeada, debería sentarme a mirar mejor para entender bien las circunstancias, solo un vistazo le di", expresó.

Explicó que Olazar es una persona con presión alta, obesidad mórbida, entre otras patologías, y que tuvo que ser derivado al Hospital Distrital de Caaguazú para un diagnóstico.

Dijo que el hombre está en observación y que desconoce de su diagnóstico y que en cuanto a las lesiones, "no puede decir que esté golpeado".

Tortura caaguazú.mp4

El jefe policial mencionó que el calabozo es reducido, por lo que conversará con su esposa para analizar la posibilidad de llevarlo a un sanatorio privado en caso que considere necesario.

Dijo que Olazar fue detenido en una "redada" tras la quema de la sede policial y el ataque a los agentes policiales, mientras corrían de los uniformados.

"Había gente atacando al grupo del GEO y también tratando de hacer daños más severos a la Comisaría, que ya se había siniestrado. Cuando recobramos la fuerza salimos a buscar a las personas responsables; un ciudadano de bien, libre, de buenas costumbres no tenía nada que hacer en ese lugar", expresó el jefe policial.

Manifestó que las personas "autoconvocadas" estaban atacando la sede policial y a los policías, por lo que tuvieron que detener a los sospechosos.

"Ellos querían ver sangre. Aprehendimos a personas en flagrancia. No eran blancas palomitas. De alguna manera estaban vinculadas. Vamos a investigar el actuar de cada uno de los detenidos con las filmaciones que tenemos", expresó.

Los disturbios

Los disturbios se registraron desde las 20:30 aproximadamente en la vía pública a la altura del kilómetro 182.5 y 178 de la ruta PY02, de la ciudad de Caaguazú.

En el lugar estaban camioneros e integrantes de organizaciones sociales, quienes realizaban cortes intermitentes de la ruta PY02, para exigir la reducción del precio del combustible.

Los manifestantes quemaron la sede de la Comisaría 24ª Santa Isabel, rompieron el parabrisas de un ómnibus de la Policía Nacional y atacaron a los uniformados con palos, honditas, petardos, bombas caseras (molotov), entre otras cosas. Ante tal situación, el personal táctico intentó repeler dicho ataque con balines de goma y gases lacrimógenos, pero al verse rebasados por la turba, tuvieron que replegarse hasta el fondo de la comisaria.

Disturbios en Caaguazú.mp4 El momento cuando los manifestantes atacaron la sede policial en Caaguazú. Video: Gentileza.

En ese ínterin, los manifestantes aprovecharon para realizar destrozos en la parte frontal de la dependencia, dañando gran parte de la estructura edilicia con bombas caseras (molotov) y cubiertas quemadas, como así también los equipos informáticos (computadoras, impresoras y accesorios), equipos de comunicación (radio base y teléfono), muebles, electrodomésticos, un televisor led, una tableta y documentos, que estaban en la oficina de guardia.

Tras los incidentes quedaron detenidas 19 personas, dos de ellas adolescentes, y seis agentes del GEO sufrieron lesiones.