Uno de los familiares del paciente, pero que no se identificó, señaló a través de NPY que acudieron a la Dibén, debido a que no cuentan con los recursos suficientes para costear el insumo.

Familiares de un paciente con cáncer denuncian que IPS no firma un requerimiento para un insumo que necesitan con urgencia.



El paciente necesita un catéter.



En ese sentido, dijo que en dicha institución les informaron sobre los requisitos, entre los cuales está un informe que avale que en el hospital donde sigue el tratamiento no cuentan con cobertura de lo solicitado, cuyo documento debe estar firmado por el médico tratante.

No obstante, cuestionó que en el IPS no le quisieron otorgar la firma y que incluso los responsables no les brindaron argumentos suficientes respecto al motivo por el que no pueden acceder a firmar el informe.

“No me supieron responder. No porque hay una resolución y no te podemos firmar –me dijo la señorita– a mí me vas a comprometer e imaginate al IPS”, señaló el familiar.

Por otra parte, manifestó que el paciente se encuentra internado actualmente, esperando por el catéter lo antes posible, ya que es la única alternativa que tiene, porque su caso ya no es operable, por sus condiciones y por su edad avanzada.

“A él se le puso una prótesis, que es como un cañito que va entre el hígado y los intestinos, que normalmente eso dura entre 15 y 40 días, pero a él ni 15 días le dura, justamente por su condición porque donde va eso (el aparato) está el cáncer y va descomponiendo”, relató con tristeza el joven.

Asimismo, señaló que si bien el insumo no le va a brindar la cura definitiva, le permitiría a su allegado seguir viviendo, debido a que actualmente se encuentra con prácticamente todo el cuerpo de color amarillo y que la situación le está generando problemas hepáticos y neuronales.

“Es urgente (el catéter), porque él está empezando a alucinar ahora porque en la parte neuronal le está afectando. Él no se puede mover, pero según él salió a caminar, salió afuera, y no es una (vez), ya es algo constante”, lamentó.

Ahora, ante la necesidad de contar con el catéter lo más pronto posible, sus familiares también solicitan cualquier tipo de ayuda. Los interesados en comunicarse con ellos, pueden llamar al (0981) 834-619.