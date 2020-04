Los trabajadores denuncian que desde hace dos años que se les descuenta de su salario el aporte al IPS, pero no se está pagando.

En ese sentido, los empleados afectados manifestaron que hay personas que necesitan de atención médica y otros servicios de más complejidad, como también acceder a la jubilación, pero que no lo están pudiendo hacer por esta situación.

Entre tanto, también, indicaron que existe una incertidumbre laboral, debido a que hace como dos semanas que la mayoría de los empleados no están trabajando y que no saben si cobrarán sus salarios, mientras que no hubo ninguna comunicación oficial sobre si se solicitó una suspensión temporal al Ministerio de Trabajo por el coronavirus.

Los trabajadores, alrededor de 28, mencionaron que ya acudieron al IPS y a la cartera de Trabajo, sin obtener ninguna solución, mientras que detallaron que existen más empleados en otras sucursales y en la fábrica con el mismo problema.

La empresa se dedica a la fabricación y reparación de sistemas de suspensión, elásticos y amortiguadores, entre otros.

Los afectados señalaron que intentaron contactar con la empresa, a través de dos números de teléfonos que corresponden a la firma, pero que no obtuvieron respuestas.

Recomendaciones del Ministerio de Trabajo

La directora del Ministerio de Trabajo, Karina Gómez, indicó que desde la cartera Sanitaria siguen velando por los derechos de los trabajadores y que se están realizando verificaciones a las empresas mediante las denuncias.

Entre tanto, aclaró que el Ministerio de Trabajo puede sancionar a las empresas que no inscriban a sus trabajadores a la seguridad social, pero que ya son el IPS o la Fiscalía las instituciones que pueden intervenir en caso de que se haya dejado de abonar por el aporte, debido a que constituye un delito por apropiación, aunque igualmente reciben las denuncias y las derivan a la previsional.

De la misma manera, señaló que todos los empleados tienen el derecho a percibir el total de sus salarios y que la suspensión temporal debe ser aprobada por el Ministerio de Trabajo y debidamente comunicada a los trabajadores, ya sea a través de sus números de teléfonos o con un comunicado.

Gómez indicó que no tenía ninguna información sobre la empresa Ferpar, pero que también se están verificando las denuncias que ingresan a través de los números de teléfonos de forma anónima, por lo que pidió un poco de paciencia.

No obstante, manifestó que existe una denuncia contra otra de las empresas del grupo, por despido, la cual lleva el nombre de Fercap.

Finalmente, dejó los números de teléfonos (021) 729-0100 internos 545/514 y (0983) 396-112 para obtener información o realizar cualquier tipo de denuncias, mientras que el mail de la directora es Karinagomezmtess.gov.py para denuncias más formales.