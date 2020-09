Según explicó González a Última Hora, recibieron un extraño llamado de atención por parte de un militar, de apellido López, quien se acercó a las personas a consultar si se había solicitado autorización para utilizar el espacio.

Ante ello, el productor explicó que el lugar es de propiedad de la Municipalidad de San Antonio y es considerado como un espacio público, por lo que no solicitaron ninguna autorización.

“Nos pareció extraña la actuación porque la programación fue preparada con horas de antelación y no recibimos ningún llamado de atención. Pero sobre la hora de la transmisión viene el militar y me pasa al teléfono con un supuesto superior que me dijo que no podría realizar ningún evento en el espacio público y que nos iba a enviar a la Policía y la Fiscalía”, indicó.

El trabajador comentó que la producción del evento se realizó de forma cerrada, con la participación de menos de 20 personas, quienes cumplieron con las medidas sanitarias a fin de poner en marcha una presentación artística.

Asimismo, señaló que intentaron explicar que el evento se organizó de forma cerrada, bajo los protocolos de prevención y con fines de ofrecer entretenimiento a través de las redes sociales, pero se vieron obligados a dejar el trabajo por la extraña actuación del personal.

“Lamentamos mucho que haya sucedido esto porque solo estábamos trabajando para ofrecer un espectáculo para nuestros espectadores, a quienes pedimos disculpas al igual que a los artistas que participan voluntariamente para mostrar el arte de la ciudad”, manifestó.

Desde Última Hora intentamos obtener más información sobre el caso con la Dirección de Comunicación Social de las Fuerzas Armadas, pero no logramos la comunicación.