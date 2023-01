Denuncia por montaje en el caso Ferreiro alcanzará a Horacio Cartes

Se trata del caso conocido como “Asado de fin de semana”, cuya sentencia que absolvió al ex intendente ya quedó firme el pasado martes 10 de enero, debido a que la citada fiscala ya no apeló.

Ferreiro fue absuelto el 19 de diciembre pasado por unanimidad por el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Yolanda Morel, Elsa Garay y Claudia Criscioni, quienes concluyeron que la fiscala no pudo sostener su acusación, ya que no existió un perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Asunción.

En el caso aumenta la polémica tras la filtración de varios chats que revelan cómo el dirigente Camilo Soares manipuló el caso junto con otros referentes del Partido Colorado, incluido el propio ex presidente Horacio Cartes, para perjudicar al ex intendente.

“El JEM no abrió investigación de oficio; entonces nosotros ahora presentamos la denuncia y sería una agresión si el JEM no investiga. La sentencia se puede leer y es clarísima”, dijo ayer Guillermo Ferreiro. El abogado agregó que espera que el organismo extrapoder cumpla con su función porque al parecer, antes que Jurado de Enjuiciamiento, “es un Jurado de encubrimiento”.

Cartes y otros. El abogado Ferreiro explicó a Monumental 1080 AM que el ex intendente de Asunción ampliará la denuncia en la causa y alcanzará al ex presidente de la República Horacio Cartes y a los políticos colorados Arnaldo Samaniego y Daniel Centurión. Informó que hoy, a las 09:00, recurrirá ante la Fiscalía de Delitos Económicos.

Recordó que ya había presentado denuncia contra Francisco Florentín, Camilo Soares, Alfredo Guachiré y pidieron que se investigue a la fiscala Stella Marys Cano, pero no se hizo ninguna investigación. Igualmente, solicitarán que se investigue al precandidato a la presidencia Euclides Acevedo y a la ministra de la Corte Carolina Llanes, entre otros.

“Vamos a pedir que se investigue a todos los nombrados en los chats. Camilo debe dar muchas explicaciones”, agregó Ferreiro.

Suman denunciantes. Ayer, el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, señaló que analiza también denunciar a la misma fiscala del caso de Ferreiro. El ex representante de la ANDE recordó que la agente abrió una investigación en su contra por producción y uso de documentos públicos de contenido falso en una licitación del Ministerio de Obras Públicas.



