Dany Durand asegura que informe de la Contraloría no tiene sustento

El ministro del Poder Ejecutivo se defendió y calificó como apresurado y sin sustento el informe que la Contraloría General de la República (CGR) remitió al Ministerio Público.

“Quien nada debe, nada teme. Con el tiempo esto va a quedar como algo apresurado que se realizó”, dijo el secretario de Estaco en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Fue consultado si ante toda esta situación no surgió la posibilidad de que renuncie o si alguien le planteó dar un paso al costado, Durand respondió que no se dio ninguna de esas dos opciones.

“Por una cuestión así, que no tiene sustento, no vale la pena (renunciar)”, aseveró este jueves. Además, contó que estuvo conversando sobre el tema con el jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, y llegaron a la conclusión de “que esto no era nada relevante”.

Según la Contraloría, la declaración jurada de bienes de Durand carece de veracidad por declarar una lancha que, supuestamente, no posee. “Contraloría dice que no tengo una lancha que declaré y es al revés yo tengo el título”, reprochó.

Adelantó que está preparando todos los documentos necesarios para hacer su descargo ante la Fiscalía, aunque lamentó “ser tapa de diarios por una cuestión que se podía aclarar”. Así también, cuestionó que este tipo de situaciones molestan a la ciudadanía.

Dany Durand es arquitecto y administrador. En 2013 fue electo como diputado por Asunción y llegó a ocupar la vicepresidencia segunda de la Cámara Baja. Además, consiguió su reelección de manera consecutiva para el periodo 2018-2023.

Durante su legislatura, presentó al menos 60 proyectos de ley, de los cuales 20 fueron promulgados por el Ejecutivo y otros siguen en proceso legislativo. Fue confirmado como ministro por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en junio del 2018.

Otros investigados

El órgano contralor también envió al Ministerio Público los informes del ministro de Educación, Eduardo Petta; de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo; del ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, y de la ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz.