Curiosidades del Mundo

EEUU

Policía acaba con fiesta violenta

La policía de DeLand, en el centro de Florida, acabó con una fiesta en que la participaban más de 1.500 personas en una calle sin cumplir con los protocolos de distanciamiento de Covid-19 ni usar máscaras y que terminó en violencia contra los oficiales y arrestos. Videos de la Oficina del Alguacil del Condado de Volusia muestran a cientos de personas festejando al lado de sus vehículos y la llegada de los policías en medio del tumulto, a los que recibieron lanzándole objetos. La oficina del Alguacil de Volusia, condado al norte de Orlando, dijo que estas fiestas eran "peligrosas, sin sentido y vergonzosas" en medio de la pandemia del Covid-19 que ha dejado cerca de 2.000 muertos en Florida. EFE



Brasil

Decretan 21 días de ayuno y oración

La ciudad brasileña de Ladario, en el estado de Mato Grosso do Sul (centro-oeste) y próxima a la frontera con Bolivia, comenzó ayer un período de 21 días de ayuno y oración decretados por la Alcaldía para pedir la intercesión divina para combatir los avances del coronavirus. El decreto entró en vigor este lunes y fue promulgado bajo el argumento de la ciudad ser mayoritariamente "cristiana", pero el alcalde Iranil de Lima Soares aclaró que "no es obligatorio" y los ayunos y oraciones deberán ser realizados "desde las casas. "Resolvimos estimular la fe de las personas, para que ellas puedan tener esperanza, para que el momento de pánico no invada el corazón, la mente de ellas", comentó a periodistas el alcalde. EFE



Bolivia

Debía declarar, pero se aisló por el Covid

José Marías Leyes, alcalde de Cochabamba, una de las principales ciudades de Bolivia, anunció este lunes que se encuentra en aislamiento tras haber estado con enfermos de coronavirus, en el día en que estaba citado a declarar en un proceso judicial en su contra. Leyes está aislado en su domicilio tras haber tenido contacto con dos personas que padecen el Covid-19, al presentar síntomas leves de la enfermedad pero con salud estable, según un comunicado de la Alcaldía de Cochabamba, una ciudad de algo más de 600.000 habitantes. La autoridad municipal espera en 48 horas el resultado de una prueba realizada ayer, para ver si tiene contagio o no, añade la nota. EFE