La concejala manifestó que como familia están considerando reforzar la seguridad.

"No es solo con miedo, yo estoy aterrorizada porque no sabemos que esperar más de esta gente, ya le mataron a mi hija que no tenía absolutamente nada que ver y ahora otra vez al intendente, la pregunta es, Dios mío, ¿quién sigue?", dijo en conversación con la radio 1020 AM.

Recordó que también días atrás asesinaron en Colombia al fiscal de la Unidad Contra el Crimen Organizado Marcelo Pecci, quien estuvo investigando algunos casos "muy renombrados, arriesgados y peligrosos". Consideró que es más fácil atentar contra ellos, por lo que tendrán que reforzar la seguridad.

También señaló que como familia no tienen datos del móvil del crimen del jefe comunal y desconocen quienes podrían ser los autores del atentado ocurrido el martes pasado, frente al Palacio de Justicia.

"Así no podemos seguir, nosotros nunca usamos cutodios, pero tampoco nunca tuvimos por qué estar utilizando seguridad. Yo menos como mujer nunca dije nada ni voy a decir, no es de mi competencia, en ese sentido no sé por qué todo eso pasó, nunca dijimos nada por nadie ni nos entrometimos en negocio de ese tipo", expresó.

Dijo que el asesinato de su hija y la del gobernador de Amambay, Haylee Carolina Acevedo, registrado el año pasado, hasta hoy no entiende la razón y ahora nuevamente fue víctima de homicidio su cuñado. Aseguró que no tiene ninguna información por parte de los investigadores con respecto al crimen de su hija.

“Los protocolos están para ser cumplidos, las autoridades pertinentes tienen que cumplir con esa parte. Muchas veces nosotros decimos como políticos: ´no necesito (custodia) no quiero´ y pasan estas cosas. Creo que ellos tienen que ser en ese sentido un poco más duros, así no podemos seguir”, expresó.

Por otro lado mencionó que continuará en la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero y que seguirá lo que establece la Ley Orgánica Municipal, por lo que asumirá como intendenta interina de la ciudad, a pesar de lo ocurrido tanto con su hija como su cuñado.

“Tiene un proceso, no te puedo decir mañana presento mi renuncia y me voy a mi casa. Tenemos que ser conscientes y de a poquito ir viendo que es lo mejor como familia y hablar entre todos, no solamente es Carolina, hay toda una ciudad dependiendo de nosotros como autoridades”, manifestó.

El atentado

José Carlos Acevedo fue atacado el martes último por sicarios cuando estaba en su camioneta, luego de participar de una reunión en la Junta Municipal con concejales locales.

Según registros de una cámara de circuito cerrado, se visualizó el momento en que llegaron los sicarios a bordo de un automóvil y comenzaron a disparar contra el jefe comunal.

En el video aparecen tres tiradores y un cuarto integrante del grupo estaba al mando del automóvil, quienes tras pocos segundos después de los disparos se dan a la fuga.

Acevedo estuvo internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el Hospital Viva Vida y falleció alrededor de las 22:20 de este sábado.

Sus restos mortales están siendo velados en la Municipalidad de Pedro Juan Caballero. A las 15:00 de este domingo será trasladado hasta el Cementerio Cristo Rey, de la ciudad de Ponta Porã, en el Brasil.