Culminó otra infructuosa búsqueda de Dahiana Espinoza en Itá

Una cámara séptica que está ubicada en una propiedad ubicada en la compañía Hugua Ñaro, de Itá , Departamento Central , fue verificada por la Policía Nacional y el Ministerio Público desde tempranas horas de este miércoles, pero finalmente no se hallaron rastros de Dahiana Espinoza .

La fiscala Daisy Sánchez, quien encabezó el operativo, explicó que desaguaron por completo el pozo y que una persona se tiró dentro en dos oportunidades con herramientas, oxígeno y mucha tranquilidad y, sin embargo, no encontraron ningún indicio que pueda servir para la investigación fiscal.

"Corríamos el riesgo realmente de que sea de esta forma el resultado, puesto que no la tenemos a ella, no sabemos qué pasó, no sabemos si está viva, si está muerta, y lo único que nos queda es buscarla de las dos formas, estamos abocados a eso", explicó en conversación con C9N.

La representante del Ministerio Público dijo que el predio se tiene que limpiar y que, una vez que los dueños realicen la limpieza, una comitiva volverá a ingresar.

"Hay cinco pocitos que habíamos hecho con la Agrupación Especializada de Canes y vamos a volver a ingresar", expresó.

Reiteró que desconoce qué pasó con la joven desaparecida y que podría estar en Itá o en otros lugares del país y que toda información es válida. Contó que este miércoles se encontró un cadáver en Ciudad del Este, en el Departamento de Alto Paraná, cuyo sexo se desconoce y que será investigado.

La Fiscalía posee elementos que a lo largo de la investigación se levantaron con Criminalística y están a la espera del resultado de la prueba de Luminol, porque aún se desconoce si las manchas de sangre halladas en la vivienda de la joven le pertenecen o no.

"Si llega a ser sangre de Dahiana, nos dice que probablemente ella puede estar muerta, pero no tenemos aún ese resultado; tenemos circuito cerrado, tenemos última ubicación, tenemos esa foto que es crucial para la investigación, donde se pudo comprobar que la foto fue tomada a las 0.18 de esa noche en que ella desapareció", expresó.

El sitio pertenece a la empresa de pollos para la que trabajaba la pareja de Dahiana Espinoza, Joel Guzmán Amarilla, detenido y sindicado como principal sospechoso de su desaparición.

Por su parte, Juan Espinoza, padre de la desaparecida, manifestó que ya es larga la búsqueda, sin embargo, sigue con la esperanza de encontrar a su hija.

Aseguró que la propiedad verificada este miércoles es muy bien conocida por la pareja de Dahiana y que el hombre siempre manifestó que la lanzó a un pozo y pese a las intensas búsquedas no la encuentran.

Se preguntó además por qué si César Brítez, amigo de la joven, asegura no tener nada que ver con el caso, había conversado con Joel Guzmán Amarilla durante ocho minutos en la noche en que su hija desapareció.

La comitiva fiscal-policial ya realizó hace dos días la verificación de un terreno baldío en la misma localidad, que se encuentra a pocos kilómetros del inquilinato en el que vivían la joven desaparecida y su pareja, a fin de encontrar mayores elementos.

Los últimos procedimientos de los investigadores obedecen a la nueva hipótesis que maneja la Fiscalía sobre que, supuestamente, Dahiana Espinoza fue desmembrada y sus restos fueron arrojados a través del inodoro del inquilinato de Itá y sus huesos a un baldío.

El caso

Dahiana Espinoza, una joven madre, fue vista por última vez el viernes 18 de setiembre del año pasado en J. Augusto Saldívar, en el Departamento Central.

Según la versión de su pareja, Joel Guzmán Amarilla, la misma se habría escapado a bordo de un vehículo del carnicero César Brítez, quien fue imputado por transgresión a la Ley de Armas, pero no se encuentra con prisión preventiva.

El principal sospechoso de la desaparición es Joel Guzmán Amarilla, quien está con prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, tras ser imputado por violencia familiar.

Dahiana Espinoza le habría dicho a su madre que su pareja le habría hecho un comentario, que tomó como broma, de que si llegaba a matarla la tiraría en un pozo.