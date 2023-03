Cuevas acusa a HC y a fiscal por persecución

El diputado de Fuerza Republicana Miguel Cuevas denunció ante el pleno de la Cámara Baja que la causa que afronta por enriquecimiento ilícito y declaración falsa fue montada y acusó al fiscal Luis Piñánez por persecución.

De igual manera, dijo que el agente recibió la orden de su jefa, la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, quien encabezó la persecución. Indicó que los motivos son políticos y que provienen de Honor Colorado. “Cuando asumí la posición de salir del movimiento en 2017 ya se me advirtió de que se me iba a ir la Contraloría y que iba a haber un ataque feroz de la prensa, que me iban a meter preso y lo hicieron. Y ahora después de mucho tiempo se sabe la verdad, ojalá que la fiscalía que se usó como garrote cambie. Mañana asume el nuevo fiscal y confiamos que va a hacer justicia, no como esta que se va”, dijo Cuevas. El diputado votó en su momento por el rechazo del juicio a Quiñónez.