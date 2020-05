Cuarentena inteligente: Shoppings y hoteles reclaman activar en fase 2

Varios sectores de la economía anhelan insertarse en las primeras fases de lo que será la cuarentena inteligente, y que por el cronograma establecido por las autoridades nacionales aún no lo podrán hacer; es decir, que deben esperar hasta junio.

Sin embargo, la situación apremiante obliga a sus representantes a clamar ante el Gobierno alguna flexibilización para incluirles mediante la reapertura de sus locales y una nueva dinámica de sus servicios, de acuerdo con lo que expresaron a Última Hora.

Por ejemplo, la Cámara de Centros Comerciales (shoppings y paseos) sigue aguardando la respuesta de las autoridades nacionales ante el pedido que realizaron, de insertarse con sus negocios en la fase 2 de la cuarentena inteligente, que se iniciará el 25 del corriente; puesto que originalmente recién el 11 de junio –o sea en la fase 3– podrán dar apertura, según Jorge Mendelzon, titular del gremio.

“Ya presentamos el protocolo con las adecuaciones requeridas que impone la situación; aún no tuvimos respuesta o validación de parte del Ministerio de Salud. Seguimos esperando, con trabajos de adecuación y señalización; la semana venidera empezaremos a capacitar al personal”, sostuvo al tiempo de mencionar que la situación es apremiante y que necesariamente debe haber un equilibrio fino entre salud y economía.

Por su parte, Cecilia Cartes, presidenta de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay, refirió que su ámbito también puede brindar servicios ya en la fase 2 y no en la última, como está determinado.

“El hospedaje de ocio se da muy de la mano con la reapertura de las fronteras, pero creemos que la parte gastronómica de los hoteles puede empezar a funcionar en la fase 2; los hoteles tienen muchas áreas privadas a ser destinadas para recibir por algunas horas a gente (grupo familiar, grupo de la oficina) sin que haya aglomeración”, destacó.

fusión. De esta manera, propuso una fusión entre hoteles y restaurantes, que pueden servir como espacios para quienes deban volver a las oficinas, a la hora de almuerzos.

También precisó que existe una percepción errónea en lo que significa el término hospedaje, dentro de las especificaciones de las fases citadas, puesto que los hoteles están exceptuados al momento de servir como lugares de cuarentena, o cuando profesionales de la salud se trasladan a otros lugares del país para brindar servicios.

Respecto del perjuicio al sector que están ocasionando las restricciones, manifestó que no hay reservas ni un pronóstico acertado a corto plazo, puesto que los pasajeros potenciales están esperando se confirme la reapertura de fronteras para retornar a la actividad.

“Aquí en realidad no hay incertidumbre; sabemos que en seis meses no estará abierta aún la frontera y dependemos directamente del comportamiento de la pandemia. Por eso es que pedimos medidas al Gobierno Nacional, necesitamos compensaciones salariales por más tiempo que solamente dos meses. La hotelería no se recuperará antes”, sostuvo. A su criterio, recién en diciembre se podría a empezar a recibir reservas y planificar posteriormente.