No creo que exista un solo paraguayo que no sepa que alguien con quien vive, interactúa, trabaja o convive cotidianamente no sepa que es corrupto. No requiere que lo señalen desde afuera porque sabe perfectamente cómo construyó la casa que tiene, los vehículos que exhibe, las amantes y parientes a las que alimenta o los caballos árabes de los que se ufana. Pero nadie medianamente cuerdo pudo haber pasado por alto las señales de vida que fue dejando el significativamente corrupto señalado por los EEUU: Hugo Velázquez. Es como muchos en la política criolla: un crook, un malandro, un sinvergüenza o como decían en el Far West: un bandido.