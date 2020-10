Esta medida eliminó el concepto de fases por recomendación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs). Sin embargo, de acuerdo con el doctor José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, esto no significa que haya terminado la cuarentena.

"No es que se eliminan las fases, no es que termina la cuarentena, hay que ser bien claro en esto. Nunca se dijo eso. Es una nueva estrategia de vida en la cual se acepta que el virus vino para quedarse", señaló en comunicación con Última Hora este lunes.

Explicó que la estrategia, más bien, pasa por el hecho de "blanquear" las reuniones sociales y "fundamentalmente de reconocer que las fases intermedias no estaban funcionando como se creía" con la cuarentena inteligente, que iba reactivando determinados sectores económicos.

"Se va a intentar esta nueva estrategia y ver cómo funciona. No sabemos cómo va a resultar. Nosotros (médicos) tenemos otra visión más cerrada, porque siempre estamos en los hospitales, que es un lugar cerrado. Epidemiológicamente, estamos en una meseta alta donde el ritmo de contagios es elevado y el descenso todavía no se da", expuso.

El neumólogo referente explicó que esta medida responde mucho al interés por la reactivación económica, porque es necesario, y además a una parte sanitaria. Afirmó que en esta etapa cada uno es responsable de sí mismo por su salud y la de su familia.

"Hay que cuidarnos. Nosotros vamos a convivir con este virus, no sé cuánto tiempo, probablemente un año, dos años, no lo sabemos. La vacuna está cada vez más en la nebulosa y si viene tal vez no alcance al 50%. Tenemos que acostumbrarnos a este nuevo ritmo de vida, a la nueva propuesta", remarcó.

El presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología coincidió con el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en cuanto al refuerzo de la medidas. Dijo que ahora "más que nunca" hay que insistir en los cuidados y evitar las relajaciones, sobre todo, los lugares cerrados.

"Si bien hay una nueva apertura y socialmente quizás necesitamos hacer reuniones, lo ideal es tratar de limitar al máximo. (...). Lo ideal es que sea siempre en espacios abiertos y donde se pueda sostener un distanciamiento, con mascarillas. Los lugares cerrados son el enemigo ahora", subrayó José Fusillo.

El director de Vigilancia Sanitaria, Guillermo Sequera, acotó el último fin de semana que no existe una liberación de actividades, sino que, por el contrario, se inicia una etapa de aprendizaje para lo que será el próximo año. Apuntó a que la pandemia se ve enlentecida, pero que no se descarta que la situación empeore.

El Poder Ejecutivo estableció el aislamiento social en todo el territorio nacional. A inicios de mayo comenzó a implementar la cuarentena inteligente en la que fue reactivando grupos de sectores económicos por fases. Luego de cinco meses implementa una nueva modalidad.

En ese proceso, hasta la fecha, se registraron en el país en total 44.185 casos de coronavirus, 929 muertes y 27.203 recuperados de la enfermedad.