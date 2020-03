Covid-19 se cobra la vida del autor del clásico I love Rock and Roll

El músico y ex vocalista de la banda británica The Arrows, Alan Merrill , falleció a los 69 años por complicaciones derivadas del coronavirus . Merrill es autor del clásico I love Rock and Roll, el cual fue popularizado por Joan Jett y Britney Spears, informó el medio argentino Infobae.

Laura Merril, hija del músico, dio la información a través de su cuenta de Facebook y contó que solo tuvieron dos minutos para despedirse de su padre.

I love Rock and Roll

“Acabo de perder al amor más grande de mi vida y no podré abrazar a nadie porque he estado expuesto y necesito auto cuarentena durante dos semanas. Solo no sé cómo procesar esto. Necesitaré que todos ustedes me ayuden con eso, por favor mantente a salvo. Nadie es inmune a esto y es muy real”, señaló.

La hija expresó que la gente está muriendo, las enfermeras cansadas y que cuando despertó era como cualquier otro hasta que se salió de control.

“El dinero no importa, la gente está muriendo. No crees que te sucederá a ti o a tu familia. Quédate en casa, si no es por ti por los demás, por mi papá. Esta cosa es real, probablemente no podamos llorarlo correctamente con un funeral”, manifestó.

El músico, cuya identidad es Allan Preston Sachs, compuso también A touch too much y My last night with you, junto al guitarrista Jake Hooker.

“Piensas ignorantemente que no te puede pasar a ti o a tu familia hasta que entras en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y en realidad te despides. Mi corazón está roto”, remarcó la hija.

I love Rock and Roll Joan Jett

Por su parte, Joan Jett se despidió del músico en redes y recordó el momento en el que escuchó por primera vez la canción, con la cual estuvo siete semanas en la cima de la lista de Billboard. Lo mismo hicieron los ex integrantes de sus bandas.