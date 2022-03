Covid-19: Salud registra 389 casos positivos y 30 muertes

Con respecto a las 30 muertes incluidas en el informe de este miércoles, la cartera sanitaria precisó que se trata de 10 mujeres y 20 hombres, provenientes de Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Paraguarí y San Pedro.

Además, indicó que la franja etaria de estas personas: tres de 0 a 19, quienes no estaban vacunadas, tres de 40 a 59 años, de las que una no estaba vacunada, una persona tenía una dosis y la otra contaba con el esquema completo. Además, fueron 24 los fallecidos de 60 años y más, de los cuales 11 no estaban vacunados, 7 tenían la dosis completa y 6, solo una dosis. De esta forma, ya son 18.422 las muertes por coronavirus en Paraguay.

Actualmente, hay 486 personas internadas con cuadros de la enfermedad y 132 de ellas están en una Unidad de Terapia Intensiva. Sobre este último grupo, Salud indicó que 69 de estos pacientes no están vacunados contra el Covid-19, 20 tienen una dosis incompleta de la vacuna y 43 tienen el esquema completo de vacunación.

Por otro lado, el Ministerio registró 975 nuevas recuperaciones de pacientes, con lo cual ya son 611.450 las personas que superaron al virus en el país.

En estos poco más de un año de vacunación contra el Covid a nivel global, desde los países del hemisferio Norte donde arrancó este proceso de inmunización, se pudo ver que los títulos de anticuerpos –propiciados por las vacunas– declinan a partir de los cinco a seis meses de haber completado la pauta primaria de vacunación de dos dosis.

De ahí la importancia de la aplicación del refuerzo de tercera dosis, según refieren desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) al dar cuenta sobre la causa de que los vacunados sigan figurando en la nómina diaria de óbitos por Covid-19 en el país.