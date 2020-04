El compatriota contó que la enfermedad se propagó de forma muy rápida y que la cantidad de infectados sobrepasó al sistema de salud, por lo que instó a los paraguayos a ser conscientes y a utilizar tapabocas siempre que salgan de la casa.

"Les pido que no salgan sin tapabocas, eso evitará muchos contagios, hay que cubrir la nariz y la boca. A nosotros ahora recién nos dicen que usemos", mencionó en contacto con Monumental 1080 AM.

Señaló que él, su esposa y su hijo dieron positivo al Covid-19 y que todos los síntomas que desarrollaron eran muy similares a la gripe. Dijo que lograron recuperarse y que cumplieron con todas las medidas de aislamiento.

"Los síntomas se me presentaron como una gripe, pero a mi señora le comenzó con molestias en el pecho”, indicó. Estados Unidos se convirtió en el país con más fallecidos en el mundo por el coronavirus este sábado.

Siguió contando que con toda su familia se prepararon para esta situación con víveres y alimentos, pero resaltó la solidaridad de los otros paraguayos residentes en dicho país.

"Estamos preparados para aguantar en la casa por un buen tiempo, igual la solidaridad de los amigos no falta, los paraguayos somos luego de ayudarnos", resaltó y dijo que ya llevan dos semanas de recuperación.

Así también, refirió que sobrellevaron los síntomas de la enfermedad con remedios caseros. Explicó que preparó infusiones con hoja de eucalipto, jengibre y limón, que lo consumían caliente.

También, recordó que elaboraron un jarabe mezclando cebolla roja, tres limones, siete dientes de ajo y miel de abeja.

“No existe ninguna medicina de farmacia que te pueda solucionar el problema y esto es natural, no tiene contraindicación y si no tenés medicina, no se pierde nada haciendo eso”, dijo el paraguayo.

Paraguay ya lleva un mes de cuarentena para frenar la expansión del virus. El Gobierno anunció que las medidas restrictivas seguirán hasta el 19 de abril.

Además, exigen el uso de tapabocas para todas las personas que utilicen el transporte público o vayan al supermercado y a la farmacia.

Mientras que la cifra de casos positivos de coronavirus ya llegó a 133 y la cantidad de personas fallecidas subió a seis.