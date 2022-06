A Gastón Giménez lo ayudó la sicología

El centrocampista naturalizado paraguayo Gastón Giménez, del Chicago Fire de la MLS, aseguró ayer a la agencia Efe que la ayuda de un sicólogo en su carrera de futbolista y en su vida personal fue muy importante para él. Esto, a raíz de que, según reconoció, en el pasado se veía afectado en sus relaciones con familiares y amigos según su rendimiento.”No es solo en el campo, es en la vida personal también. Yo era muy temperamental, sentía que si me iba mal en el fútbol estaba mal con mi novia, con mi familia, con mis amigos, y no es así”, afirmó Giménez. “Con la ayuda de estas personas, te hacen ver distinto, cómo competir, cómo estar 'focus', cómo estar centrado. A mí me ayudó muchísimo, me cambió todo. Hoy no lo hago más, pero estoy muy feliz porque fue una gran decisión para mí, me ayudó a estar acá”, reconoció el centrocampista.



Keylor confía en clasificación de Costa Rica

El arquero costarricense Keylor Navas expresó su confianza en el trabajo y la unión de grupo para conseguir la clasificación de Costa Rica al Mundial de Catar 2022 en la repesca del próximo 14 de junio contra Nueva Zelanda. ”Vengo muy bien, con muchas ganas, muy contento y ojalá que podamos ganar para tener a Costa Rica en otro Mundial”, dijo Navas al programa de Radio Columbia a su llegada a Doha, donde se va a disputar el partido de repesca.

“Gracias a todos los partidos de vida o muerte que ganamos en la eliminatoria es que llegamos aquí. Hay que tomarlo con la misma unión de grupo y el deseo de llegar al Mundial. Es un grupo bastante unido, una selección en la que cada uno sabe muy bien su rol, lo que es muy importante”, declaró.







Gennaro Gattuso será DT de Omar Alderete

Valencia despidió por teléfono el lunes a su entrenador José Bordalás, quien se despidió del club en una rueda de prensa asegurando que no se sintió “ninguneado”, aunque el máximo accionista de la entidad se reuniera con el italiano Gennaro Gattuso para que tome las riendas del equipo antes de decirle que no iba a continuar. “No sé si han actuado bien o mal, eso lo tienen que decir otras personas. Ya no pertenezco al Valencia, he venido para despedirme. Ahora no ayudaría en nada volver al pasado, al mes de marzo o diciembre”, afirmó el entrenador. Gattuso, por su parte, trabaja desde Italia en la planificación de la pretemporada del Valencia. El entrenador italiano estará el jueves en España con el resto de su cuerpo técnico para ser presentado. Tienen contrato por las próximas dos temporadas.