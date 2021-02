Los Romero no figuran en el equipo base

En la prueba de fútbol de San Lorenzo, previa al partido contra Arsenal en su debut por Copa de la Liga, Óscar y Ángel Romero no fueron incluidos en el equipo titular por orden del nuevo entrenador del Cuervo, Diego Dabove. El entrenador no se pronunció en los medios al respecto, ni acerca del motivo que hizo que citara a los futbolistas de la Selección Paraguaya para movilizarse de manera separada del resto del plantel.San Lorenzo vivió horas tumultuosas al fin del torneo pasado, luego de que fueran eliminados y, en el último partido, los Romero discutieran con otros dos compañeros, para luego retirarse por su cuenta del estadio. El sábado el Ciclón juega desde las 21.30 en su estadio, el Nuevo Gasómetro.



Renuncia presidente de comité japonés

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Yoshiro Mori, presentó ayer su renuncia al cargo tras la polémica generada por sus críticas a la presencia de mujeres en las reuniones de la organización. Mori, de 83 años, hizo pública su decisión de “renunciar al cargo” a personas próximas a la organización, aunque al cierre de esta edición no había aun un comunicado oficial. Esto después de que fuera duramente criticado por sus dichos, en todo el mundo. Este escándalo se constituye en un nuevo dolor de cabeza para los organizadores de Tokio 2020, que esperan que los juegos del 23 de julio al 8 de agosto próximos, aplazados el año pasado, recuperen el entusiasmo que se ha perdido. Además, persiste la duda sobre su realización.



Neymar se pierde los octavos de Champions

El París Saint-Germain anunció que Neymar, su principal jugador, sufre una “lesión del aductor largo izquierdo”, lo que obligará a que se pierda el martes de la semana que viene el partido de ida de octavos de final de Liga de Campeones, contra el FC Barcelona, su anterior club. El astro brasileño se lesionó el miércoles en Caen en la Copa de Francia y será baja “unas cuatro semanas”. A ser el 10 de marzo la vuelta con el equipo español, se puede especular con que esté disponible para dicho juego. “A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y constantemente me golpean, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo. Me entristece mucho”, dijo el jugador en Instagram.







Conmebol organizará un torneo Sub 21

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció ayer la creación de un torneo amistoso de selecciones Sub 21. La iniciativa es, según informó el ente continental, para fomentar el crecimiento de sus formaciones juveniles. El torneo tendría carácter amistoso y sería entre los equipos nacionales de los diez países. En principio, se piensa llevar a cabo de forma paralela a la Eliminatoria Sudamericana al Mundial Catar 2022, señaló el organismo en sus redes sociales.El programa Evolución, una plataforma creada por la Conmebol para apoyar el desarrollo del fútbol con la participación de profesionales de la región, será el encargado de financiar este emprendimiento, por su dimensión que aborda el desarrollo del fútbol juvenil y tiene connotados instructores.