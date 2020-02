Tinelli puso paños fríos con los Romero

Marcelo Tinelli se presentó ayer en la práctica de San Lorenzo para hablar con los mellizos Óscar y Ángel Romero y el entrenador del equipo Diego Monarriz, tras el altercado que tuvieron las dos partes en el entretiempo del juego del domingo ante Talleres por la Superliga Argentina. “Monarriz jamás me manifestó la intención de no contar con los Romero. Nunca se dijeron las cosas que salieron al aire”, apuntó Tinelli que es presidente del Cuervo.

Sobre todo lo mencionado que se filtró en la prensa, Tinelli bajó mucho el nivel de tensión: “Me parece una barbaridad decir que se fuera este o el otro del club y eso no va a suceder. Tampoco vamos a estar sancionando algo que no sucedió. Otras veces pasaron, pero no hay ningún contrato ni ningún motivo para ser suspendido o multado”.



Xabi Alonso, acusado por delitos fiscales

El ex futbolista español Xabi Alonso, absuelto de defraudar al Fisco español entre 2010 y 2012, vuelve a enfrentarse a la Justicia tras presentar la Fiscalía una tercera querella contra él por delito fiscal, en este caso por haber eludido presuntamente el pago de 840.017 euros en el ejercicio de 2014.

En la querella, la fiscalía acusa a Alonso de usar su sociedad Kardzali con el único fin de evitar el pago de impuestos: “Con ánimo de obtener un beneficio fiscal ilícito, el denunciado presentó en plazo las declaraciones de IRPF del ejercicio 2014 consignado los 240.000 euros, pero sin declarar cantidad alguna procedente de los rendimientos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen por cuanto utilizó la estructura societaria de Kardzali y una aparente cesión de los derechos de imagen”.