"A razón de las publicaciones en medios de prensa y redes sociales en fecha 12 de noviembre del corriente año, en las que surgen supuestos hechos irregulares denunciados por la actuaria judicial de la Secretaría N° 10 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Rossana Elizabeth Frutos Olguín y que involucra presuntamente a funcionarios de dicha Secretaría, ordénese el análisis preliminar para la investigación de los referidos hechos", señala la nota.

El análisis preliminar será remitido a la Oficina de Quejas y Denuncias, a fin de proceder al correspondiente registro en el sistema informático y una vez concluido se derivará a la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia, informó el periodista Raúl Ramírez, de Última Hora.

"Tengo 13 funcionarios a mi cargo, hoy solo me aparecieron 5 a trabajar, siempre que juega Paraguay, Olimpia, Cerro, o es el día de cualquier porquería me faltan al día siguiente, me duele cómo la gente no cuida su trabajo, cómo no tienen sentido de pertenencia a la institución, cómo todo les chupa un huevo", escribió la actuaria en su perfil de Facebook, que posteriormente eliminó.

La funcionaria denunció que el problema no es solo en su oficina y que "todos los actuarios tenemos los mismos problemas".

Lamentó que exista un abuso en las ausencias y las llegadas tardías que se dan en su lugar de trabajo, ya que dificulta el buen funcionamiento del Juzgado que en esta época del año se encuentra más sobreexigido.

"Pido encarecidamente a la Corte que sea más rigurosa con dar muchos cupos para ausencias, llegadas tardías infinitas (porque no hay límites para justificar las llegadas tardías", cuestionó.