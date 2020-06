Corte abre sumario contra abogada que representa a papá de Juliette

“En atención a que verificado el sistema de legajos se visualiza que la misma es funcionaria de la institución, ordénese la instrucción de un sumario administrativo a la funcionaria para la averiguación, comprobación y esclarecimiento de los hechos investigados”, señala el documento.

Martínez Simón designó como juez instructor al abogado Rafael Monzón Sosa, superintendente general de Justicia, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Para la Corte Suprema de Justicia es incompatible la función de abogado para los funcionarios públicos.

La abogada también se vio involucrada en un enfrentamiento con su colega Óscar Tuma, quien con otros abogados compartía la autorización de representar a Le Droumaguet ante el Ministerio Público en la investigación del caso de la niña desaparecida.

Noguera acusó a Tuma –quien renunció al equipo jurídico por disparidades con el papá de "Yuyu"– de embanderarse con el caso y "decir cosas que no tenía que decir".

"El doctor Óscar Tuma sencillamente no debió hacerse la estrella y mientras yo esté no voy a permitir que nadie venga a hacerse el ídolo y embanderarse con un caso tan sensible como el de Juliette (...). Dio informaciones que no tenía que dar, versiones que no tenía que dar, no sé si inventó hipótesis, testigos", aseguró la abogada.

Tras estas fuertes declaraciones, Tuma anunció una querella al asegurar que todo lo expresado por su colega es falso y dijo contar con pruebas que lo demuestran.

A raíz de esta situación, la letrada pidió disculpas este martes, a través de Twitter. "Cumplo en tiempo y forma en pedir disculpas al Dr. Óscar Tuma, conforme lo solicitado, que la intención jamás fue en su contra, sino precautelar la información y a las partes. Sigamos en Paz", expresó.

El problema entre abogados surgió luego de que Tuma informara que se apartaba del caso por considerar que tanto la madre de Juliette, Liliana Zapata, como su pareja, Reiner Oberuber, están al tanto de lo que pasó con la niña.

Juliette lleva 55 días de desaparecida, fue vista por última vez el 15 de abril en Monte Pacará, Emboscada, lugar a donde fue a vivir con su madre y su padrastro unos días después que se haya declarado la cuarentena sanitaria.