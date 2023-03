Controversiales imágenes de Kendall Jenner y Bad Bunny

Y es que Ocasio Martínez y Jenner fueron captados en lo que parece un beso a las afueras de un conocido restaurante de sushi en California. La pareja estaba acompañada de un grupo de amigos entre quienes se incluía la hermana menor de Kendall, Kylie Jenner.

Las suposiciones de un noviazgo iniciaron el mes pasado cuando la socialité y el cantante fueron vistos saliendo individualmente de un restaurante, además El Conejo Malo tiene pocos meses de haberse mudado a Los Ángeles, California, en Estados Unidos, hogar de la familia Kardashian Jenner.

En cuestión de amores

A diferencia de sus hermanas, Kendall mantuvo un perfil más discreto en cuestión de controversias, sin embargo, la joven empresaria tuvo un historial popular de parejas, ya que desde la infancia fue expuesta al ojo público a través del reality show Keeping Up with The Kardashians, donde se retrataba la vida de la prominente familia.

Harry Styles (2013 a 2016)

La pareja comenzó a salir en 2013 y fueron vistos compartiendo Año Nuevo de 2014 y en 2016 se dieron a conocer imágenes donde se veía al ex integrante de One Direction en actitud cariñosa con la modelo. Su hermana Khloé Kardashian ofreció declaraciones donde decía que “creo que están saliendo.”

Nick Jonas (2015)

Cuando Gigi Hadid, mejor amiga de Kendall y también modelo y socialité, confirmó noviazgo con Joe Jonas, rumores de que Kendall Jenner estaba saliendo con Nick Jonas no se hicieron esperar al verles en varias reuniones con la pareja mencionada anteriormente. Sin embargo, el más joven de los Jonas Brothers negó la información y afirmó que eran amigos por la relación de su hermano mayor con Hadid.

Jordan Clarkson (2016)

Aunque nunca fueron fotografiados en flagrancia, el tabloide Us Weekly aseveró que la joven estuvo viéndose durante meses con la estrella de los Lakers de Los Angeles, Jordan Clarkson.

A$AP ROCKY (2016 a 2017)

Tras solo rumores con el guardia de los Lakers, en agosto de 2016, Jenner entabló una relación con el rapero y diseñador A$SAP Rocky, incluso fueron vistos juntos en la Met Gala de 2017 de donde se desprende una imagen donde el ahora esposo de Rihanna sostiene a la modelo de la espalda baja. Se dio a conocer que la pareja terminó, pues sus agendas eran muy apretadas.

Blake Griffin (2017 a 2018)

De regreso a las duelas, Kendall y el entonces ala-pívot de Los Ángeles Clippers fueron vistos juntos en varias ocasiones como en un concierto de Travis Scott, sin embargo, durante este tiempo el basquetbolista fue adquirido por los Detroit Pistons, por lo cual tuvo que mudarse y aunque el noviazgo fue denominado como “algo serio”, la distancia terminó disolviendo el amor.

Anwar Hadid (2018)

Siendo cercanos desde pequeños, Jenner y Anwar Hadid, hermano menor de su mejor amiga Gigi, fueron vistos en una situación muy romántica. De acuerdo con una fuente allegada a los jóvenes, se sugirió que no era nada serio ya que “siempre fueron muy coquetos, pero no es nada serio.”

Ben Simmons (2018 a 2019)

Nuevamente ligada al básquetbol, Kendall Jenner y Ben Simmons, el jugador australiano, fue rumorado como pareja pero fue Khloé Kardashian quien, sin querer, ventiló el idilio en una reunión del 4 de Julio. Sin embargo, la pareja terminó en 2019 e intentaron retomar el noviazgo en enero de 2020, pero finalmente decidieron tomar caminos separados.

Devin Booker (2020)

Posiblemente el romance de mayor duración de Jenner hasta el momento. Durante la pandemia, Devin Booker, de los Phoenix Suns, y Kendall realizaron un viaje por carretera y compartieron fotos en sus cuentas de Instagram muy similares mientras coqueteaban en los comentarios y fue en setiembre del mismo año que se tomaron un fin de semana en pareja con Hailey y Justin Bieber.

Durante dos años la pareja se mostraba en diferentes circunstancias y fue en el episodio final de Keeping Up with Kardashians que Kendall confirmó el noviazgo con Booker en junio de 2021.

Un año después el dúo se separó brevemente y regresaron, pero fue hasta noviembre de 2022 que decidieron poner fin a su relación de forma oficial, pero en términos amistosos.

Por su parte, Bad Bunny, seudónimo de Benito Antonio Ocasio Martínez, por su parte, se mantuvo hermético sobre su vida privada y en el rubro sentimental solo se conocen a dos parejas del cantante.

Gabriela Berlingeri

Musa y en palabras del propio reguetonero su mejor amiga Gabriela Berlingeri es una modelo y diseñadora puertorriqueña que en algún momento fue mencionada como la novia de Bad Bunny. Se le pudo ver en varías publicaciones del astro boricua y además compartiendo un beso que encendió las redes en el video musical de Yo Perreo Sola.

No hay mucha más información sobre cuál es el estatus que mantienen los jóvenes.

Carliz de la Cruz

En una relación de 2011 a 2017, Carliz de la Cruz fue una compañera de escuela con la cual Benito compartió y se mantuvo cercana al cantante mientras este comenzaba a darse a conocer en el mundo de la música.