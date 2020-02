Contraloría sigue investigando al Cones por supuestos hechos ilegales

La directora de Control Gubernamentales de la Contraloría, Gladys Fernández, aclaró que no se trata de un procedimiento de intervención propiamente al Cones , sino más bien de una verificación de las actividades que realiza la institución.

"Hasta el momento la Contraloría va analizando las repuestas emitidas por las autoridades del Cones y ahí se va a analizar si se realizará una intervención a la institución, pero depende de los resultados que se obtengan", señaló Fernández a un medio local.

Indicó que toda la investigación podría desembocar en una auditoria. Recalcó que una vez terminada esta fase de la investigación deberán emitir un informe, en donde se analizará si es necesario realizar una intervención o no a la institución.

"Seguramente, en su momento, puede culminar en una auditoría. Producto de ese análisis surgen nuevos pedidos de aclaraciones, una vez que terminemos vamos a emitir un informe", refirió.

Además, manifestó que hasta el momento se encuentran realizando más de 320 procedimientos en curso, por lo que afirmó que el informe final sería presentado a finales de este mes o en la primera quincena de marzo.

Presentación de la denuncia

La denuncia de las supuestas irregularidades fueron presentadas por Horacio Galeano Perrone, ex ministro de Educación, quien a través de una nota pidió al contralor general, Camilo Benítez Aldana, la revisión de los procesos y decisiones para la habilitación de carreras realizadas por el Cones, los procesos de decisión de intervención de las universidades y el análisis de los fondos percibidos para la recepción de proyectos de apertura de las carreras.

Nota La nota fue presentada por el ex ministro de Educación Horacio Galeano Perrone. Foto: @SusanParadeda.

Galeano Perrone sostuvo que los miembros del Cones se encuentran realizando cobros sin que estén autorizados.

"La ley no le autoriza a percibir aranceles muy altos sin tener origen en una capacidad para el cobro correspondiente y nosotros vemos que existe una malversación que no está justificada en esa disposición", expresó el ex ministro de Educación.

Así también, comentó que se trata de una situación "muy desagradable" y que le "soprendió" la decisión que tomó la Contraloría en estudiar el caso, y la calificó de oportuna.