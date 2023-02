Contadores protestan contra fallas en el sistema Marangatu de la SET

Las denuncias al respecto se vienen realizando desde días pasados. La conocida contadora Nora Ruoti habló al respecto y criticó que el titular de la institución, el viceministro Óscar Orué, no haya ofrecido soluciones hasta el momento.

"Dos palabras identifican esta manifestación: negligencia, del viceministro de Tributación, Óscar Orué, y prepotencia, por no ser capaz de reconocer que no solamente se trata de que el sistema no funciona, sino que se trata de que el sistema no permite realizar rectificativas, no permite incluir facturas que son derechos del contribuyente, no permite tampoco realizar notas de créditos", espetó en una entrevista con Monumental 1080 AM.

La profesional consideró que si bien la tecnología es un gran avance, también es un gran problema cuando cercena los derechos de los contribuyentes.

"Orué está exhibiendo a los contribuyentes lo que él no cumple, tiene 40 casos perdidos ante la Corte Suprema de Justicia. Eso que él presentó como éxito total ante los evasores, él perdió porque no cumplió los plazos", prosiguió.

En la manifestación también estaba prevista la firma de una nota que se entregará a las autoridades y posteriormente una marcha hasta la sede central del Ministerio de Hacienda.

Según el Colegio de Contadores y Resistencia Contable, el inconveniente más común tiene que ver con errores internos en la base de datos, lo que hace que no se puedan presentar a tiempo las declaraciones juradas y los comprobantes electrónicos que deben cargarse mensualmente.

Asimismo, otros problemas son la no generación de boletas de pago, la duplicación de registros y errores en las declaraciones que impiden el arrastre de saldos, entre otros.

Frente a este escenario, luego la Subsecretaría de Estado de Tributación informó que no se aplicarán sanciones a quienes presenten de forma tardía el registro mensual de comprobantes electrónicos vigentes desde enero pasado.