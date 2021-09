En ese sentido, mencionaron que de los 800.000 contribuyentes con los que se cuenta, contados son los casos de evasión cuya responsabilidad sea 100% del contador, por lo que no es representativo para decir que todos son irresponsables y que no se llega ni al 1%.

“Nos parece lamentable escuchar sus afirmaciones, que atribuye responsabilidad directa del contador en los últimos actos ilícitos detectados, generalizando el concepto de deshonestidad para todos los profesionales que ejercen esta profesión”, remarcaron.

También aclararon que el contribuyente es el que administra sus negocios y documentos y que por lo general la participación del contados es solo a los efectos de liquidar y registrar dichas operaciones, de las cuales no participa ni toma decisiones.

Sobre el punto, pidieron al viceministro que como abogado no olvide el artículo 77 de la Ley 1034/43, que establece que el contador no es responsable de la veracidad de las operaciones, documentos y constancias en las que no ha participado ni intervenido.

“Es lamentable que denigre una profesión tan altruista y sufrida como la contabilidad, considerando que la mayor parte de los profesionales realizan su labor dentro de la excelencia y el profesionalismo que la misma requiere, llevadas en el marco ético, y moral, que corresponde a la gente de bien”, afirmaron.

Finalmente, dejaron constancias que solicitan el castigo para aquellas personas que incurren en el incumplimiento de sus obligaciones en forma dolosa.

Expresiones del viceministro Óscar Orué

"Es necesario establecer una línea bien clara, porque cada vez más existen casos en los cuales los contribuyentes se ven perjudicados", expresó Orué, a la vez de informar que el Colegio de Contadores está preparando un proyecto de ley para establecer las responsabilidades, derechos y obligaciones de los profesionales.

Orué detalló que se logró sancionar a unas 900 personas, entre físicas y jurídicas, por unas 14.050 facturas falsas que llegaron a 192 contribuyentes evasores por medio de 52 empresas de maletín o fantasmas.

Entre los afectados, se encuentran periodistas como Yolanda Park, Carlos Troche, Javier Yubi, Jorge Chipi Vera y Cristina Margarita Benza, para quienes el Ministerio Público solicitó criterio de oportunidad.

El titular de la SET dijo que los implicados se acercaron a testificar que no sabían lo que estaban pasando y que todo se encontraba en mano de sus contadores, por lo que aceptaron su culpa al no controlar y abonaron la multa ante la SET.

"Esas facturas se utilizaron para cargar gastos que nunca existieron. Hoy el mejor contador es aquel que te hace pagar menos, esa mentalidad debemos cambiar porque genera un problema innecesario", reclamó.