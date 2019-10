Ambas propuestas ya contaban con media sanción en el Senado, mientras que en la sesión ordinaria de esta jornada obtuvieron la aprobación en Diputados, luego de un largo debate de lo que implica la deuda para el Estado. La aprobación de los contratos pasa al Poder Ejecutivo.

El primer crédito en ser aprobado fue el de USD 300 millones, para ampliar el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Los recursos se destinarán a la construcción de la franja costera de Pilar, en Ñeembucú; del puente que unirá Asunción con Chaco’i, y del Hospital del Sur, en Itapúa, entre otros.

El diputado cartista Pedro Alliana aseguró que el préstamo será de gran beneficio para el departamento que representa. "Este proyecto que vamos a aprobar va a ser uno de los proyectos multimillonarios, pero traerá la tranquilidad de toda una ciudad de más de 40.000 habitantes. Pilar ya no puede contar con ese muro provisorio", expresó.

La que se mostró en contra de la aprobación fue la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González, quien refirió que el contrato no tuvo el estudio necesario para su aprobación.

"Tenemos simplemente la aprobación de un convenio, pero no está en ningún lado dónde va a ser utilizado el dinero. Y tenemos que ser responsables, en el listado de obras que figuran en el anexo del proyecto ley, se imputa la construcción de caminos pavimentados por USD 83.000. No se dice dónde está lo que se tiene que controlar. También se detalla la construcción de puentes y alcantarillas y no se menciona dónde", cuestionó la legisladora.

González recordó las obras del metrobús y deseó que los USD 300 millones no tengan el mismo destino que las obras inconclusas.

Seguidamente, se aprobó el préstamo de USD 100 millones, el cual será destinado al programa de rehabilitación de viviendas en el Bañado Sur, para unas 1.500 familias.

"En este caso, como el anterior, creemos que esto es un bálsamo para las personas que tanto han pasado. Esperemos que esto no sea una falsa promesa y esperamos los resultados", refirió el diputado del Partido Hagamos Carlos Rejala.

A su vez, pidió cambiar el sistema de pago de la deuda pública."Sabemos que se trata la deuda pública de una manera muy artesanal, lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo que vamos a dejar para el pago de deuda", reconoció.

Para el liberal Antonio Buzarquis la deuda solo podrá ser pagada con el crecimiento de la economía, lo cual podrá darse con inversión en la infraestructura. "La deuda solo se va a pagar cuando crezca la economía, pero para eso tenemos que crear las condiciones, ¿cómo vamos a traer inversionistas si no tenemos ruta?", apuntó.

En oposición al proyecto, la diputada Celeste Amarilla, también del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), dijo que el Estado debe dejar el préstamo y hacer un esfuerzo por tener mayor recaudación con que solventar las obras.