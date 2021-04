Congreso sanciona ley que dispone uso de gastos socioambientales para Salud

Los colorados plantearon modificar la propuesta remitida por la Cámara de Senadores en uno de sus principales puntos, cambiando la expresión “dispóngase al Poder Ejecutivo" por “autorícese al Poder Ejecutivo”. Esto hubiese cambiado el sentido del documento, ya que con esa modificación la ley no obligaría al Ejecutivo a destinar los fondos a Salud.

Asimismo, se planteó incluir otros artículos para que el texto sea devuelto al Senado, bajo la excusa de que estos serían más precisos y “a favor de la ciudadanía”.

Entre otras cosas, plantearon que los familiares de los pacientes sean quienes compren los medicamentos o insumos faltantes y que luego este dinero será repuesto por el Estado.

Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la versión del Senado por lo que el texto quedó sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su estudio.

La votación concluyó con 40 votos a favor de la versión Senado, 39 en contra y una abstención.

Roces entre colorados y liberales

El diputado liberal Antonio Buzárquis (PLRA) refirió que “muchos paraguayos están muriendo por el Covid y esto demuestra que no hubo un plan serio del Gobierno”. “Aprobar la utilización de fondos sociales de binacionales va a salvar vidas y por primera vez tendremos acceso, sin intermediación política, a los fondos socioambientales”, dijo.

“Si hoy modificamos esto en Diputados vamos a perder una semana más de tiempo y el Paraguay ya no está para perder un solo día más. Dejemos de lado las cuestiones ideológicas, el tecnicismo, intereses mezquinos y aprobemos la versión del Senado”, mocionó.

Por su parte, el colorado cartista Hugo Ramírez refirió que “los acuerdos entre países no permiten transferir esos fondos a los Estados partes”. Señaló que para que el país consiga una “buena renegociación” de los tratados, debería respetar los acuerdos entre países.

diputados sesión socioambientales.jpg Parte de los legisladores sesionaron de forma virtual. Gentileza.

Los legisladores por el PLRA apuntaron con insistencia hacia las deficiencias del Gobierno y la falta de previsibilidad ante la pandemia del Covid-19.

La diputada liberal Celeste Amarilla apuntó hacia la deficiente gestión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y criticó al Partido Colorado por sus 60 años de gestión.

Édgar Acosta aseguró que el cambio que pretenden introducir los colorados solo busca que el Ejecutivo no esté obligado a usar el 100% de los gastos socioambientales de modo que la ANR tenga un “restito” para fines políticos.

El diputado cartista Basilio Núñez no ocultó su molestia por el aprieto en el que la oposición pone a la ANR con este tipo de proyectos de ley. El legislador llevó la situación al plano político y se centró en la defensa de su partido.

“¿Qué dejaron los del Partido Liberal? No fueron quienes dejaron binacionales. A mí no me van a correr con el 'ANR Nunca Más'. La ANR siempre va a ser mejor que el Partido Liberal", expresó ofuscado el legislador cartista.

Por su parte, el diputado liberal Rodrigo Blanco aseguró que los cambios propuestos por los colorados dejarían sin esencia al proyecto de ley, que solo hacen que “no cambie nada”. El presidente de la República puede usar los fondos sociales pero no los usa en su totalidad. “Gran parte se sigue usando para otras cuestiones”, dijo.

El legislador colorado abdista Derlis Maidana defendió la administración de Abdo Benítez y aseguró que los fondos sociales de la Entidad Binacional Yacyretá beneficiaron al Departamento de Misiones.

Maidana aseguró que se deben usar estos fondos, pero “se debe cuidar la forma”. Indicó que esto debería cambiarse vía tratado pero, mientras, se debe autorizar al mandatario que pueda disponer de ellos.

Pastor Vera Bejarano (PLRA) señaló que la situación actual del país obedece a la mala gestión de un gobierno colorado y aseguró que el Congreso está en la obligación de apoyar este proyecto de ley como viene del Senado, “en honor a los fallecidos y ciudadanos que pasan mal, mendigando por camas de terapia sin medicamentos”.

En el mismo sentido, el diputado liberal Édgar Ortiz celebró que exista un consenso generalizado sobre la necesidad de utilizar estos recursos en beneficio de la ciudadanía. “Esto de discutir entre colorados y liberales es ridículo. Hoy estamos en una guerra y debemos estar unidos para sacar una ley que haga que nuestra gente no pida socorro”, afirmó.

En medio de la caldeada discusión entre legisladores, surgió la propuesta de declarar un cuarto intermedio de 30 minutos, antes de continuar con el debate.

Los diputados colorados insistieron en que desde sus bancas ya se aprobaron varios proyectos que ayudarán al mandatario para enfrentar a la pandemia. Aseguraron que ellos legislan a favor de la ciudadanía y que no están contra el uso de dinero de binacionales para Salud, pero existen impedimentos legales.

En ese sentido el diputado colorado Colym Soroka aseguró que ya se dieron las herramientas necesarias al Gobierno para enfrentar la pandemia, por lo que considera que ya no es necesario que se toquen los fondos de binacionales.

El diputado por el PLRA Salustiano Salinas pidió el cierre de debate y que se pase a votación luego de que la diputada Kattya González cante una de las estrofas del Himno Nacional dedicado a sus colegas.

Tras un extenso debate se decidió proceder a votación nominal la aprobación en general para luego votar entre las mociones de aprobación de la versión Senado o los cambios propuestos por colorados.

La iniciativa cobra especial importancia ya que el país atraviesa por una de las peores etapas de la pandemia del Covid-19 y el sistema de salud se encuentra colapsado por la gran cantidad de pacientes. Además, cada vez son más los reclamos referentes a la falta de insumos y medicamentos.