Conductor de Bolt sube a pasajero fuera de app y sufre violento asalto

Adán Dávalos, un conductor de la plataforma de transporte alternativo Bolt, reveló este martes, a través de Monumental 1080 AM, todo lo que le tocó vivir al ser víctima de un violento asalto cuando se desempeñaba como chofer en la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central.

Aproximadamente a las 21:30 de la noche de este último lunes terminó un viaje con una pasajera, a quien le bajó en Fernando de la Mora, Zona Norte, Departamento Central. En ese momento, se le acercó un joven y le consultó si hace servicio de traslado de personas y si le podría llevar a San Lorenzo.

Apenas Dávalos le dijo que sí, el desconocido se subió rápidamente en el asiento del acompañante, haciéndose pasar por cliente. Sin embargo, cuando estaban llegando a la ciudad de destino, comenzó a exigirle que se coloque en un costado de la ruta y le mostró un arma blanca, siempre según su relato.

"Y ahí me dice ya que le dé todo lo que tengo. Yo ya estaba sospechando. Al principio ya tiré mi celular en la parte del freno y acelerador y ahí él me dice: 'Yo vi que tiraste tu celular, traeme, traeme'. Ahí me agacho para buscar mi celular y él empieza a revisar todo y en la cajuela del auto encuentra mi plata", contó.

Señaló que en ese momento el delincuente se distrajo un poco de su cuchillo, por lo que él intentó agarrarlo y comenzó un forcejeo entre ambos que se extendió incluso por varios minutos y que terminó con la huida del asaltante.

El trabajador manifestó que justo en la tarde de ese mismo día extrajo G. 1.000.000 para costear la reparación de su vehículo y que el desconocido se alzó con el dinero en su totalidad. Lamentó también que, tras la riña, su rodado quedó con varios daños en su parabrisas, pero afortunadamente logró evitar que se llevara su celular.

Puede leer: Chofer de Bolt se presentará ante la Fiscalía tras muerte de adolescente

"Me quedé sin el dinero, con el parabrisas roto, ahora ni puedo trabajar. También me quedé con lesiones en el brazo y en el cuello. Logré golpearle también a él y su cabeza le golpeé por el parabrisas. Varias lesiones también tuvo. Me tumbó con un golpe en la cabeza y logró correr. Yo traté de seguirle, pero estaba mareado", esgrimió.

Describió al delincuente como un joven de aproximadamente 26 a 27 años, barbudo, de alrededor de 1,80 m de altura y de cutis blanca. Manifestó que en principio ni siquiera sospechó de él porque estaba "muy bien vestido", pero que sí lo notó un poco tomado o bajo los efectos de alguna sustancia.

La víctima señaló que actualmente está trabajando en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), pero que por necesidad en sus tiempos libres es chofer de la plataforma, por lo que generalmente lo hace en las noches o madrugadas.

Sostuvo que ahora está dudando de seguir trabajando en esto, debido a que quedó con mucho miedo, pero aseguró que el hecho le dejó el aprendizaje de no volver a confiar ni alzar pasajeros fuera de la plataforma.

Adán Dávalos ya radicó la denuncia por el caso ante la Comisaría Central de San Lorenzo y espera que las autoridades actúen.