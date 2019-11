Concepción: Caso de Chilavert va a juicio oral por abuso sexual

La detención del comunicador Édgar Chilavert se dio en octubre del año pasado, tras un allanamiento a su vivienda ubicada en el barrio San Antonio de Concepción.

Su audiencia preliminar concluyó el lunes en horas de la tarde, tras dos días de presentación de pruebas entre las partes. La fiscala Carina Sánchez solicitó elevar el caso a juicio oral, mientras la defensa pidió el sobreseimiento del acusado.

La jueza rechazó varios de los pedidos realizados por la defensa, uno de ellos era que escuchara a la supuesta víctima. La magistrada decidió que el procesado cumpla prisión preventiva en la Penitenciaría Regional de Concepción.

Chilavert habló largo rato durante la audiencia y responsabilizó a Hugo, Alejandro y Luis Urbieta (papá, intendente y diputado, respectivamente) como los responsables de su situación judicial.

“Soy periodista de investigación, descubrí la venta irregular del Puerto Municipal, me ofrecieron dinero y al no aceptar, me armaron la trampa, que ahora el mismo papá del menor aclara que todo fue preparado”, señaló el radialista.

Sus seguidores esperaron la resolución en el Palacio de Justicia, se manifestaron y condenaron la supuesta intromisión de los políticos en la Justicia.

Con la fiscala Carina Sánchez y los abogados querellantes, Emilio Camacho y Luis Cabañas, no se pudo conversar, porque no aparecieron para la lectura de la resolución.