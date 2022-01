Concejales sustituidos vuelven a sus bancas con medida cautelar

En ese entonces el equipo jurídico del titular de la Junta había comunicado que no sería posible porque ya estaban de receso hasta el 10 de enero y que igualmente habían apelado la medida.

NO SE CUMPLIÓ. Los ediles liberales comunicaron que no se cumplió dicha orden, por lo cual el tribunal volvió a enviar otro documento bajo apercibimiento al presidente para que restituya a los ediles sustituidos.

Teniendo en cuenta las consecuencias de un desacato a una orden judicial, Cuenca convocó a los ediles para las 11:00 del jueves.

“Tuvimos una sesión extraordinaria para dar cumplimiento a la notificación, que llegó intimidándome bajo apercibimiento, con un plazo de 24 horas para su ejecución. Hicieron caso omiso a mi explicación que estamos de receso, además tenemos casos positivos de Covid-19 en la bancada de la ANR, pero le comunique a los colegas que estaba a su criterio venir o no y ellos comparecieron”, explicó Óscar Cuenca (ANR), presidente de la Junta municipal de Santiago, Misiones.

Por otro lado destacó que es una reposición provisoria, porque hay un juicio de por medio, con los argumentos por los cuales se llamó a los suplentes a jurar.

“Es una reposición provisoria. Hay un juicio de por medio, el 17 de diciembre les convocamos a los suplentes, por reiteradas ausencias de los titulares basados en el reglamento interno. El único punto del orden del día fue reincorporarlos a través de la medida cautelar”, explicó.

DEFINITIVO. Por su parte los ediles liberales mencionaron que es una medida que no puede ser revocada y para ellos ya es un retorno definitivo.

“Tengo entendido que el fallo del tribunal es inapelable. La máxima autoridad del Tribunal Electoral de Misiones falló a favor de la bancada del PLRA y es inapelable. Se le dio 72 horas de plazo al presidente. En el primer oficio no cumplió. Recibió otra nota con un plazo de 24 horas. El ujier tuvo que pegar por la puerta porque no quiso recibir y le dijo a la secretaria que no reciba. Y por la tarde se tuvo que apersonar un escribano y en un tiempo récord nos convoco vía mensaje para ir a la Junta, pero finalmente pudimos llegar a tiempo para nosotros es definitivo”, manifestó Hugo Martínez concejal de la bancada del PLRA.