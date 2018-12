Concejal impide que McLeod retire su renuncia

Cuando los asesores legales intentaron iniciar el trámite, el edil desautorizó a un funcionario encargado de recibir el documento, incluso, amenazó con denunciarlo. Al mismo tiempo, se dirigió a la escribana y le pidió que se retire del lugar.

“Yo me enfrenté a ellos y no permití que ningún funcionario pueda recepcionar el documento porque no corresponde. Ellos no retiraron nada y se fueron con su nota en mano”, confirmó el concejal a Última Hora.

En otro video también se puede observar al concejal y a otros funcionarios que a los empujones y a los gritos trataron de sacar a los asesores de McLeod, quienes luego salieron del lugar.

Corvalán explicó que tomó esa determinación debido a que el pleno municipal es el órgano que puede decidir aceptar o rechazar la renuncia.

Recordó que este martes se dio entrada a la nota de dimisión de la intendenta en la Junta Municipal y se giró a comisiones; por lo que se debe dictaminar y someter a un análisis.

“A nosotros no nos interesa su renuncia, queremos que se intervenga y que se destituya a la intendenta”, adelantó.

McLeod desiste de su renuncia

Sandra McLeod anunció su renuncia el pasado 26 de noviembre, en la plenaria del movimiento Honor Colorado con el objetivo de impedir la intervención a la comuna. No obstante, la intendenta condicionó su dimisión al cargo a cambio de elecciones libres y transparentes en Ciudad del Este.

Este miércoles, McLeod fue hasta la Municipalidad con la intención de retirar su renuncia y seguir firme en el cargo, pero no logró hacerlo.

La intendenta aseguró que los concejales no quieren que se llame a elecciones, por lo que desiste de su decisión inicial.

La nota de renuncia tuvo ingreso recién este martes en el pleno legislativo comunal; los opositores hablan de rechazar la medida y los concejales zacariistas señalan que solo se busca dilatar hasta el 18 de diciembre, para luego aceptar la renuncia y así evitar nuevas elecciones.

A principios de octubre, la Junta Municipal había aprobado el pedido de intervención de su gestión, después de varios días de movilización ciudadana en Ciudad del Este.

El pasado 27 de noviembre, la Cámara de Diputados otorgó el acuerdo constitucional para que el Poder Ejecutivo intervenga la Comuna. La decisión fue celebrada por los pobladores de la capital altoparanaense.