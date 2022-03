El concejal anunció en su cuenta de Twitter que este miércoles presentará un proyecto de ordenanza a la Junta Municipal de Encarnación sobre este sistema para evitar que la ciudad del sur se inunde de raudales igual que la capital.

"En Asunción, la normativa te permite construir sobre terreno como máximo al 75%, que está dentro de los márgenes del marco de la Ley Orgánica Municipal, pero en su suelo te permite construir el 100% del terreno. Si así nos manejamos, los terrenos son impermeables", dijo a la radio.

Nota relacionada: Fuertes raudales causan estragos en Asunción

El edil, arquitecto de profesión, manifestó que no es inviable su aplicación en el Municipio capitalino.

Explicó que se trata de una metodología que se puede implementar en un sector natural donde la tierra absorbe cierta cantidad de agua de lluvia, teniendo el tipo de suelo y vegetación.

En Asunción se registró una intensa lluvia entre la tarde y noche del martes que ocasionó fuertes raudales en la capital y ciudades metropolitanas. Varias zonas quedaron inundadas.

"El desagüe pluvial es una solución cuando el agua ya corre. Pero, lo ideal es evitar que el agua corra y para eso hay que evitar la impermeabilización excesiva del suelo urbano", acotó.

Le puede interesar: Intendente de Asunción lamenta vivir en una ciudad inundada y pide comprensión

Ishibashi señaló que el asfalto no es un material absorbente, es impermeable y la vereda mayormente también.

A su criterio no es la única forma de evitar que se formen raudales. "Uno hace que al no infiltrarse el agua en un ciclo muy largo de tiempo, no se recarguen los acuíferos y no se rellenen los humedales", acotó.

Asimismo, agregó que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat cuenta con este sistema en su manual de infraestructura verde urbana, donde plantea este tipo de soluciones de carácter obligatorio en todos los proyectos urbanos.