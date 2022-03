Con movidas y juicio en debate se reinicia hoy periodo legislativo

En ese sentido, en Caazapá está en duda la permanencia de Roque Sarubbi en Honor Colorado, ya que buscará su reelección, al igual que el diputado actual Avelino Dávalos. También el gobernador Pedro Díaz Verón buscará ocupar un curul en la Cámara Baja.

Caazapá tiene tan solo dos lugares, por lo que Sarubbi deberá migrar a Colorado Añetete si es que desea competir por un curul. Cabe señalar que el mismo fue candidato del PDP en el 2018 y siendo diputado, se mudó a las filas de Honor Colorado.

Otro quien podría cambiar de movimiento es el diputado Esteban Samaniego, porque no fue elegido como candidato a gobernador por el oficialismo. Hasta el momento no cerró un acuerdo con Honor Colorado, y el mismo sigue señalando que está dentro del oficialismo. No obstante, fue el único integrante de Añetete en votar en contra del ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio en el juicio político presentado por Honor Colorado.

En cuanto al juicio político a la fiscala general Sandra Quiñónez, este quedó en suspenso tras la destitución de Giuzzio por su supuesto vínculo con un narcotraficante. Asimismo, la semana pasada fue escenario de un despliegue de seguridad, donde la Fiscalía quedó bien parada, pero al decir de los detractores de Quiñónez, la Fiscalía está actuando presionada por los organismos internacionales que acudieron como la DEA y la Europol.

Este operativo salpica también al diputado y presidente del Club Deportivo Capiatá, Erico Galeano, por sus supuestos nexos con narcotraficantes buscados en el operativo. El legislador pertenece al cartismo y es precandidato a gobernador del Departamento Central. Es otro caso que promete ser tema de debate.