Con modificaciones y acusaciones aprueban presupuesto 2020 de CDE

Celso Kelembu Miranda, actual presidente de la Junta Municipal, acusó a Prieto de armar un proyecto de presupuesto para utilizarlo para su campaña política con miras a las próximas municipales. Cuestionó, el aumento del rubro de combustible, acusándolo que querer utilizarlo para su próxima campaña electoral. “No vas a usar la plata de la ciudadanía para tu campaña política”, fustigó el edil al intendente. “No vamos a permitir que pagues G. 15 millones mensuales a tus directores, tampoco vamos a permitir que alces el rubro del combustible a 6 mil millones pensando en tu campaña electoral. Tanto le criticamos a Sandra Zacarías por esto y venís vos a hacer peor, no señor, mientras sea yo concejal no permitiré estos desfalcos a la ciudadanía”, añadió.

Rechazó el uso de G. 2.600 millones para prensa y propaganda, G. 1.700 millones ceremoniales, G. 4.800 millones para metro párking (juicio con sentencia firme y ejecutoriada), “11 mil millones para su amigo Rogelio Núñez, G. 2.400 millones para Celso Espínola, G. 15 millones mensuales para sus directores y otros mas que iré contando a la prensa. Sandra Zacarías es un poroto al lado de este mequetrefe”.

REACCIÓN. Por su parte, el intendente Miguel Prieto negó las acusaciones y adelantó que va vetar las modificaciones introducidas por la legislatura. Dijo que fue lo mejor que pudieron hacer. Agregó que el Municipio siempre se manejó con un presupuesto inflado. “Nosotros sinceramos este presupuesto es lo mejor que pudimos haber elaborado. Estas modificaciones sí nos van a obligar a hacer algunos cambios, pero adelanto que cuando llegue voy a vetarlo”, aseguró.

Dijo que la críticas no tienen fundamento y que forma parte del juego político, con verdades y mentiras, y que forma parte de una campaña de desprestigio. “Van a intentar de cualquier manera ensuciar nuestro gobierno, de cualquier manera para que se posicione otro candidato de afuera. Le doy un lectura muy amplia a todo esto”.

Negó que quiera utilizar recursos municipales para su campaña política. “Si usás recursos municipales la gente te va a pasar la factura, nosotros sabemos eso y no vamos a caer en ese juego. Referente al aumento del rubro de combustible, es porque vamos a tener la planta asfáltica, son cosa que ellos no comentan. Hubo recorte de 1 mil millones, si bien afecta pero era como colchón que teníamos. Qué va a pasar, por ejemplo, si tenemos materia prima para nuestra planta y no tenemos combustible, son cosas que estamos previendo”.