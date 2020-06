Con más de 1.200 pruebas, Salud registra 7 nuevos casos de Covid-19

De los nuevos casos, uno es del exterior y seis son por contacto, todos se encuentran en aislamiento.

Por otra parte, nueve pacientes se encuentran internados, de los cuales dos continúan en la Unidad de Terapia Intensiva.

El informe reportó otros 26 recuperados a la fecha, totalizando a 699 pacientes libres de la enfermedad.

Desde este lunes inició la fase 3 de la cuarentena inteligente donde se permitió la reapertura del sector gastronómico, el cual se vio duramente afectado en los últimos tres meses debido a la pandemia del coronavirus.

La flexibilización excluyó a los departamentos de Paraguarí y Concepción, que quedaron en la fase 2 debido a la cantidad de casos registrados en esas zonas del país.

Lea más: Ejecutivo promulgó el decreto de la fase 3 de la cuarentena inteligente

En ese sentido, el distrito de San Roque González de Santa Cruz volvió a la cuarentena total tras el contagio masivo registrado a partir del caso del militar.

El Decreto 3706 extendió el horario de circulación de personas de 5.00 a 23.00 de domingo a jueves y de 5.00 a 0.00 los viernes y sábado.

Los comercios considerados no esenciales tendrán un horario restringido de 10.00 a 19.00 y no podrán habilitar áreas comunes, como patios de comidas no sectorizados, parques infantiles y espacios de espera, entre otros.