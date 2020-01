Con grandes producciones, reñidos Globos de Oro se entregan mañana

Historia de un matrimonio parte como gran aspirante con 6 nominaciones, una más que las que tienen El irlandés y Había una vez... en Hollywood. Guasón y Los dos papas, cuentan con 4 candidaturas.

Presentadores. La colombiana Sofía Vergara, la mexicana Salma Hayek y la cubana Ana de Armas figuran en la lista de celebridades que presentarán el certamen organizado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Además de presentar uno de esos premios, De Armas está nominada al reconocimiento a la mejor actriz de una película de comedia o musical por su labor en Knives Out de Rian Johnson.

Junto a Vergara, Hayek y De Armas, los Globos de Oro contarán también como presentadores con Scarlett Johansson, Rami Malek, Charlize Theron, Daniel Craig, Chris Evans, Margot Robbie, Harvey Keitel, Dakota Fanning, Kerry Washington, Octavia Spencer, Amy Poehler, Tiffany Haddish, Will Ferrell, Pierce Brosnan, entre otros.

El siempre mordaz Ricky Gervais, que ya fue el maestro de ceremonias en cuatro ediciones de los Globos, volverá este año a ser el anfitrión de unos galardones que cada año dan inicio a la temporada de premios en Hollywood.

Más nominaciones. Como mejor película, musical o comedia están designadas Dolemite, Entre navajas y secretos, Jojo Rabbit, Había una vez en Hollywood y Rocketman.

Como mejor actor de drama, figuran Adam Driver, por Historia de un matrimonio; Joaquin Phoenix, por Guasón; Antonio Banderas, por Dolor y gloria; Christian Bale, por Contra lo imposible; y Jonathan Pryce, por Los dos papas.

Como mejor actriz dramáticas están nominadas Renée Zellweger, por Judy; Cynthia Erivo, por Harriet; Scarlett Johansson, por Historia de un matrimonio; Saoirse Ronan, por Mujercitas y Charlize Theron, por El escándalo.

El cineasta español Pedro Almodóvar optará a llevarse el premio a la mejor cinta extranjera por Dolor y gloria. Su filme pugnará con las películas Parásitos (Corea del Sur), The Farewell (EEUU-China), Retrato de una mujer en llamas (Francia) y Les misérables (Francia).

Bong Joon-ho, por Parasite; Sam Mendes, por 1917; Todd Phillips, por Guasón; Martin Scorsese, por El irlandés y Quentin Tarantino, por Había una vez... en Hollywood, lucharán por obtener el galardón como mejor director.

En los apartados de televisión, Chernobyl, The Crown y Unbelievable dominan las nominaciones con cuatro candidaturas por cabeza.

En cuanto a mejor película animada compiten Toy Story 4, Frozen II, Cómo entrenar a tu dragón 3, Missing Link, El Rey León, y como mejor serie dramática, Big Little Lies, The Crown, Killing Eve, The Morning Show y Succession. EFE