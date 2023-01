Con emotivo acto recuerdan a Vita Aranda en Limpio

El objetivo de la actividad es rememorar todos los momentos vividos con Vita, al cumplirse un año de su muerte, ocurrida durante el fatal tiroteo registrado en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, Departamento de Cordillera.

La madre de la víctima, Dolly Carrillo, mencionó a través de NPY que el dolor por la pérdida de su hija sigue latente y que, para ella, es como si el atentado apenas hubiese ocurrido recientemente.

Asimismo, manifestó que varias personas se acercan constantemente a ella y le manifiestan el cariño que le tuvieron a la joven, por lo que siempre la tienen presente.

"El tiempo puede pasar, pero para mí es como si fuese que pasó ayer, desde que ella ya no está. Creo que para todos de igual manera va a ser, porque desde el primer día que ya no está, la gente me detiene en la calle, me dicen que me quieren dar un abrazo y que siempre la recuerdan a Vita", aseveró

Doña Dolly relató que cada semana acude hasta el cementerio de Limpio, donde fue sepultado el cuerpo de Vita, a fin de visitarla y sentirla cerca, y que le conmueve cómo siempre encuentra flores y velas prendidas.

"Eso significa que, a un año (del suceso), no pasó al olvido y eso me impresiona. Si hay algo que tengo que dar gracias a Dios es el hecho de haber sido la mamá de esta persona maravillosa que fue ella y pienso que sigue siendo", destacó la madre.

Manifestó que Vita siempre se desenvolvió como una persona alegre, llena de luz, "diferente en todo" y muy sencilla. "Era ella realmente, así siempre fue desde pequeñita", destacó.

Finalmente, resaltó también el rol de padre que cumple el futbolista del Olimpia y ex esposo de Vita Aranda, Iván Torres, conocido como Tito, cuyos tres hijos quedaron bajo su cuidado.

"Ellos (los niños) tienen un papá maravilloso que es Iván y yo en lo que puedo estoy con ellos siempre, trato de estar presente, así como toda la familia. Dejó tres hijos maravillosos, lo que ella hizo con ellos se siente cada día. Será imposible olvidarla. Fue una hija, una mamá y una esposa excelente. Ojalá haya muchas mujeres en el mundo como ella", resaltó.

Carrillo indicó que durante la mañana de este lunes se espera la presencia de integrantes del conocido grupo de vallenato Binomio de Oro, a fin de ofrecer una serenata especial a la joven. También se prevé contar con otra banda musical, cuyo nombre no dio a conocer.

Este lunes se cumple un año del tiroteo ocurrido durante el Festival Ja'umina, en San Bernardino, donde, además de Vita, quien fue alcanzada por uno de los proyectiles, también falleció el presunto narcotraficante Marcos Rojas Mora, conocido como Marcos Capital, quien acusó ocho impactos de bala por parte de un sicario.

Según los investigadores, el presunto narco era el objetivo principal del atentado, mientras que también quedaron heridos en aquel entonces un presunto narcotraficante identificado como José Luis Bogado Quevedo (alias Kure), Marcelo Eladio Monteggia Díaz, Xoana Barrientos, Jorge Benítez y Sady Aline Bonzi.