Con atípica ceremonia, los Goya entregaron galardones

La trigésima quinta entrega del premio eligió como la mejor cinta a la película Las niñas, dirigida por Pilar Palomero, quien se alzó igualmente con el Goya a la mejor dirección novel, premio otorgado a aquellos que se destacan al dirigir su primer largometraje.

La cinta ganadora del máximo premio del cine español está ambientada en 1992 y acompaña a Celia, una niña de 11 años que vive con su madre y estudia en un colegio de monjas en Zaragoza. Con la llegada de Brisa a la institución educativa, una nueva compañera oriunda de Barcelona, la niña es empujada hacia una nueva etapa en su vida: la adolescencia. En su jornada en la España de las Olimpiadas del 92, la protagonista descubrirá que la vida está hecha de muchas verdades y algunas mentiras, entre otros elementos.

euforia. “Se puede decir que no he pegado ojo”, manifestó la directora en una entrevista a Heraldo, medio de prensa de aquel país, al comentar que no consiguió conciliar el sueño al día siguiente de la ceremonia, en razón de los nervios que sintió durante la premiación y la emoción acumulada por haber cosechado cuatro premios Goya, entre ellos, la de dirección de fotografía, otorgado a Daniela Cajías, y la de guion, concedido a la propia directora.

“Creo que todavía no lo he asimilado”, expresó en la misma entrevista Palomero al referir que como la ceremonia fue virtual y no tiene el trofeo físicamente, se encuentra con muchísimas ganas de tenerlo entre las manos. Asimismo, destacó que no tuvo mucho tiempo para pensar y reflexionar sobre lo ocurrido, ya que se encontraba ocupada brindando entrevista tras otra a diferentes medios, algo que señala la trascendencia del logro alcanzado con su cinta.

Latino. En la terna de mejor película Iberoamericana, que contaba con tres representantes sudamericanas: El agente Topo, de Chile; La llorona, de Guatemala; y El olvido que seremos, de Colombia; además de Ya no estoy aquí, de México; la estatuilla fue otorgada al filme colombiano.

Se trata del primer Goya de Colombia, que tras 12 participaciones, se alzó con el trofeo. Dirigido por el español Fernando Trueba, narra la vida de Héctor Abad Gómez, un médico, líder social, hombre de familia y activista por los derechos humanos en medio de una Medellín polarizada y violenta de los años 70.