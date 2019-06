Comunidad LGBT marchó en Asunción por el Día del Orgullo Gay

Le puede interesar: Paraguay ratifica posición a favor de la familia ante la OEA

El lema escogido este año por los organizadores de la marcha es “Por el amor, las familias y la igualdad de derechos en Paraguay ¡Empoderate!”, que tiene como fin visibilizar que existe “un concepto plural de familia”, según había manifestado a EFE el cofundador de Somosgay, Simón Cazal, poniendo como ejemplo a las madres solteras, los hijos extramatrimoniales y las parejas que viven sin formalizar sus uniones.

Alrededor de 2.000 personas coparon las calles del microcentro asunceno con banderas de los colores del arcoíris, batucadas y carteles en los que se podía leer "quien ama no mata, no humilla, no maltrata", entre otros.

Durante el encuentro se ofreció también atención médica gratuita y pruebas sanitarias de VIH, sífilis y hepatitis.

En contacto con Última Hora, Simón Cazal, expresó que el foco de esta marcha fue exigir al Gobierno que cese su "retórica de odio" y que tome medidas para prevenir la muerte de más personas trans. “Hay más de 50 muertes denunciadas que no tienen ningún tipo de investigación”, remarcó.

Así también, sostuvo que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, les dijo prácticamente en el Día del Orgullo LGBT que sus vidas y la de sus familias no valen en Paraguay, haciendo referencia a la intervención del vicecanciller, Antonio Rivas Palacios, ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que fue "aplaudida" por el titular del Ejecutivo.

Embed Este es el mensaje del presidente paraguayo en el día del orgullo. Cero en liderazgo. Menos 100 en empatía. No se esperaba luego nada de él, pero aún así logró decepcionar.

A todos nos juzga la historia señor presidente, imagínese como se le va a juzgar a usted. Lamentable https://t.co/yyNI3vWnIb — Simón Cazal ️✊ (@scazal) 29 de junio de 2019

En ese sentido, contó que la OEA busca medidas de protección de la comunidad LGBT y que Paraguay siempre adopta dicha resolución con una nota al pie de oposición, lo que no significa que no tenga las mismas obligaciones que los demás países miembros.

El embajador de los Estados Unidos, Lee McClenny, posteó en su cuenta de Twitter que acompañó la marcha del orgullo LGBT con la firme convicción de que los derechos humanos, su protección y respeto, son fundamentales para la construcción de una sociedad inclusiva y tolerante.

Asimismo, el embajador del Reino Unido, Matthew Hedges, anunció su participación en la marcha una vez más y posteó en su Twitter "¿listos? #Parada 2019".

Personal de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción acompañó la marcha, realizando los desvíos correspondientes para no entorpecer el tránsito.

Este viernes 28 de junio se conmemoró los 50 años de una serie de protestas de mujeres trans, drag queens, trabajadoras sexuales y activistas en el Stonewall Inn, un bar de Nueva York, Estados Unidos, que dio nacimiento del movimiento LGBTI, en pos de la conquista de derechos.