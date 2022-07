¿Cómo avanzará la Concertación y cuáles son sus posibles candidatos?

El sorteo de números de lista de la Concertación Nacional 2023 está marcado para el 25 de agosto, en la secretaría del Tribunal Electoral Independiente (TEI), mientras que la oficialización de candidaturas se realiza el 29 de agosto. Con ello, queda sin efecto el reconocimiento de los movimientos internos que no presenten precandidaturas y, en consecuencia, sus apoderados pierden su personería.

El abogado y coordinador de la Concertación Nacional 2023, Guillermo Ferreiro, explicó a Última Hora que la Concertación Para un Nuevo Paraguay tiene tiempo hasta finales de agosto para elegir sus chapas presidenciables para las internas del próximo 18 de diciembre, pero que, por la necesidad del inicio de las campañas políticas de los candidatos, se darían los anuncios en unos 15 días aproximadamente.

Esto también lo adelantó la abogada y apoderada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Marlene Orué, mientras que el presidente del Partido Patria Querida, Sebastián Villarejo, sostuvo que en agosto es la fecha tope, pero que antes de eso habrá anuncios.

Asimismo, Guillermo Ferreiro, presidente del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), manifestó que aún no se encuentran definidas las chapas presidenciables y que se habla de varios nombres, como Efraín Alegre y Soledad Núñez, mientras que la de Hugo Fleitas y Martín Burt parecería que al final no corre, entre otras candidaturas, por lo que prefirió no adelantar nada al respecto.

https://twitter.com/concertacionpy/status/1546948392915554304 #Ahora el Tribunal Electoral Independiente (TEI) de la Concertación Nacional Por un Nuevo Paraguay lanza en forma oficial el cronograma electoral de las elecciones internas a realizarse el domingo 18 de diciembre del 2022.#Concertación #internas2022 #PorunnuevoParaguay pic.twitter.com/UbGN1uN0j6 — Concertación Nacional 2023 (@concertacionpy) July 12, 2022

También se encuentran en la puja interna de la Concertación los nombres de Kattya González, Esperanza Martínez, Paraguayo Cubas y Sebastián Villarejo. Este último expresó en la fecha a Última Hora que aún están evaluando varias opciones.

Con respecto a otro candidato, el titular del PRF, Guillermo Ferreiro, mencionó que Euclides Acevedo no firmó el acuerdo para sumarse a la Concertación Nacional, pero que aún podría candidatarse si así lo desea al utilizarse el padrón abierto, aunque duda de que lo haga.

Solo se puede votar en una interna

Ferreiro explicó también que todas las internas se realizarán el 18 de diciembre, con el objetivo de evitar que una persona vote dos veces, considerando que esta acción es pasible de sanciones.

De igual manera, habló sobre las candidaturas legislativas para senadores y diputados que ya se oficializaron y que el Partido Patria Querida (PPQ) decidió ir solo, mientras que el bloque Ñemongetá incluye a unos 14 partidos y lo encabeza el Frente Guasu.

Por su parte, el Partido Encuentro Nacional (PEN) suma al Partido Hagamos y a la independiente Soledad Núñez, mientras que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) irá para el Senado con el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), el Partido Democrático Progresista (PDP), Cruzada Nacional, entre otros, que suman nueve partidos y 10 movimientos, además de figuras independientes.

Asimismo, la Concertación deberá presentar un padrón interno para su certificación ante el TSJE desde el 5 hasta el 14 de octubre. En tanto, como fecha límite para la presentación de renuncias a candidaturas a los efectos de su exclusión se podrá realizar hasta el 19 de octubre.