Óscar Julián Fernández (36), el chofer y comerciante imputado por el asesinato de un asaltante, accedió a una comunicación con radio Monumental 1080 AM, mientras que su vehículo era inspeccionado en la Fiscalía de Fernando de la Mora en la mañana de este jueves.

El hombre puso a disposición su vehículo para que pase por una nueva verificación técnica. Anteriormente, agentes del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional ya habían levantado evidencias del rodado.

En ese ínterin, mencionó que tiene interés en el segundo video que está siendo indagado por el Ministerio Público en prosecución del caso.

El fiscal Itálico Rienzi, quien actuó como fiscal coadyuvante en la causa de la fiscala Sandra Fariña, mencionó más temprano que ya se solicitaron las imágenes del circuito cerrado de la estación de servicios donde se encontraba estacionado el vehículo del imputado cuando se registró el asalto.

"A mí me conviene porque solo una cámara tienen de evidencia y no muestra lo que me favorece", expresó. En el primer video, que fue divulgado a través de los medios, se observa al hombre persiguiendo al asaltante.

Según la versión del presunto victimario, fue tras el delincuente que huyó del lugar para negociar la entrega de sus pertenencias que se llevó del interior de su vehículo, donde él se encontraba descansando en ese entonces.

El hombre terminó forcejeando con el asaltante tras la persecución y recibió una herida de arma blanca, al igual que el asaltante, quien posteriormente falleció.

Óscar Julián Fernández fue imputado por homicidio doloso por el asesinato de un ex preso identificado como Julio César Osorio (25), quien tenía varios antecedentes penales.

Fue detenido el martes, se presentó a una audiencia de imposición de medidas el miércoles y en la tarde de ese mismo día fue puesto en libertad por orden de la jueza Penal de Garantías de la ciudad de Fernando de la Mora Nancy Carolina Duarte.

La magistrada devolvió la imputación al Ministerio Público para que realice más diligencias y posteriormente presente el requerimiento que corresponda en un plazo de 10 días.

Argumentó que actualmente no existen elementos para la imputación por homicidio doloso.