Cogorno no conoce a Darío Messer, según afirma su abogado

Su abogado Fernando Beconi asegura que su cliente no conoce a Darío Messer, salvo por las noticias.

“Tenemos certeza de que Felipe no conoce a Messer, no tiene vínculo personal ni mucho menos comercial”, comenzó diciendo, para agregar que su cliente está incómodo por la situación, pero tranquilo.

Beconi se refirió al documento difundido de la Procuraduría Federal de Brasil, al que calificó de irregular. “Como defensa estamos observando un instrumento que vino de manera extraoficial, hasta podemos decir irregular, por las vías de la comunicación digital. A partir de ahí se inicia una especulación sobre la existencia de una orden de prisión preventiva contra Cogorno, atribuyendo seriedad a un instrumento que no es formal, que no cumple con el rigor”, refirió para luego agregar. “Tenemos la certeza de que Felipe Cogorno no participó en hechos ilícitos. Leyendo ese documento nos damos cuenta de que el compromiso que tiene en la relación de hechos se basa en una recomendación que hace a una persona de nacionalidad brasileña para que esta persona tenga en cuenta a una casa de cambios”, indicó.

Según la investigación supuestamente el empresario, ayudó a ocultar 500 mil dólares, recomendando la empresa Fe Cambios para depositar el dinero.

Cogorno es un empresario ítalo-paraguayo, director del Grupo Cogorno, administrador de Shopping China, una megacadena con mas de 4 mil empleados, presente en Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y próximamente en Asunción.