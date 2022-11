CM define fecha de exámenes y audiencias para aspirantes a Fiscalía General

Sobre el punto, el CM definió para el próximo jueves 24 de noviembre, a las 11:00, el examen de conocimiento general sobre los ejes temáticos de Constitución Nacional y Ley Orgánica del Ministerio Público, en la aula magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Asimismo, se definieron las audiencias públicas desde el viernes 25 de noviembre hasta el sábado 3 de diciembre del 2022, en días hábiles. Los ejes temáticos son sobre la visión actual del Ministerio Público y una propuesta de gestión en caso de acceder al cargo.

Las audiencias se llevaron a cabo en el Salón Bicameral del Congreso Nacional, a las 8:00. Hasta el momento, no se definió la cantidad de postulantes que expondrán por jornada y se definirá tras la aprobación de la nómina de admitidos.

La elección para fiscal general del Estado

El Consejo de la Magistratura (CM) habilitó las inscripciones para el cargo de fiscal general del Estado el pasado domingo 16 de octubre de 2022, cuyo plazo finalizó a la medianoche de este lunes 14 de noviembre de 2022, con más de 50 postulantes, pese a que hasta el pasado domingo el interés por el cargo era casi nulo, debido a que solo se contaba con 18 candidatos.

Entre los nombres que suenan para ocupar el cargo se encuentran el del ex fiscal y ex ministro Carlos Adolfo Arregui Romero; la ex representante ante el Consejo de la Magistratura, Mónica Seifart de Martínez; la ex ministra de Justicia, Cecilia Pérez; el experto en seguridad Jorge Rolón Luna; como también el fiscal adjunto Augusto Salas. En la nómina también figuran fiscales y jueces activos.

Los requisitos

Entre los requisitos establecidos en el reglamento del proceso de selección de postulantes para la conformación de terna de candidatos para el cargo de fiscal general del Estado están: ser un paraguayo natural con 35 años de edad, con título de abogado y tener cinco años de ejercicio en la profesión, en la cátedra universitaria en materia jurídica o en el ejercicio de la magistratura.

Asimismo, un requisito excluyente es contar con "honorabilidad", "conforme a la evidencia del respeto, consideración y estima que la sociedad o comunidad reconoce en los postulantes, motivados en las cualidades morales y trayectoria profesional".

El CM habilitó un formulario electrónico para presentar denuncias contra los postulantes al cargo, las cuales pueden acercarse hasta antes de las fechas de audiencias públicas, donde los candidatos expondrán su defensa sobre los reclamos hechos en su contra.