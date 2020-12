"Sacamos un préstamo y ahora todavía no estamos pagando, espero que vea el intendente de Lambaré para ayudarnos en algo porque me quedé sin trabajo (fijo), estoy trabajando y ganando menos y no sé cómo voy a hacer sola", expresó en conversación con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Explicó que ya no utiliza la sala porque está a punto de derrumbarse y teme por su vida y la de sus dos hijos pequeños. Dijo que no tiene lugar para irse, por lo que permanecerán en el domicilio pese al peligro.

Peligro de derrumbe.mp4 La vivienda está ubicada al borde del arroyo Lambaré. Video: Gentileza.

La afectada señaló que vive en el sitio desde hace 17 años y que el año pasado funcionarios de la Municipalidad fueron a mirar el sitio y luego se fueron sin ayudarla.

Pidió la ayuda del intendente de Lambaré, Guido González, y de la ciudadanía para la colaboración con materiales ya que implica muchos gastos.

Las personas que deseen ayudar a la familia se pueden comunicar al número (0982) 740-217.